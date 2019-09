IND vs BAN U19 Asia Cup Final, India vs Bangladesh U19 Live Cricket Score Streaming, Under-19 Asia Cup 2019 Final Live Cricket Score Streaming at Star Sports 1 Hindi Live, Hotstar Live Cricket: भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप 2019 का फाइनल खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला शनिवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका के साथ मैच खेलना था, लेकिन बारिश के मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और मैच को रद्द करना पड़ा।

भारत ग्रुप A में लीग चरण तीन मैचों में छह अंक लेकर अंकतालिका में शीर्ष पर रहा था, जिसकी बदौलत वह फाइनल में पहुंचने में सफल रहा। वहीं, बांग्लादेश की टीम को सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के साथ खेलना था। लेकिन यह मैच भी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया और ग्रुप चरण में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही।

संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत – विद्याधर पाटिल, तिलक वर्मा, अर्जुन आजाद, शशवत रावत, ध्रुव जुरेल (कप्तान), आकाश सिंह, वरुण लवांडे, अथर्व अंकोलेकर, सुशांत मिश्रा, करन लाल, सुवेद पारकर।

बांग्लादेश– तौहिद हिरदॉय, शोर्युल इस्लाम, तंजीद हसन, मिनहाजुर रहमान, मृत्सुनजॉय चौधरी, रकीबुल हसन, शहादत हुसैन, अकबर अली (कप्तान), महमूदुल हसन जॉय, परवेज हुसैन इमोन, तंजीम हसन सकीब साकिब।