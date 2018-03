श्रीलंका में खेली जा रही निदास ट्रॉफी के पांचवें मैच में भारत ने बांग्‍लादेश को 17 रन से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच रहे भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने 89 रनों की शानदार पारी खेली और उन्‍हें सुरेश रैना (47) का भरपूर सहयोग मिला। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी के न्‍योते पर भारत ने आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेश के सामने 177 रनों की चुनौती रखी थी। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी (22-3) के दम पर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेशी टीम मुश्फीकुर रहीम की नाबाद 72 रनों की पारी के बावजूद पूरे 20 ओवर खेलने के बाद छह विकेट के नुकसान पर 159 रन ही बना सकी। सुंदर के अलावा भारत के लिए शार्दूल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल ने एक-एक विकेट लिया।

मैच में भारत की फील्डिंग के समय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक लगातार सुंदर को समझाते नजर आए। सीमित ओवरों के क्रिकेट में नियमित विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ऐसा करने के लिए जाने जाते रहे हैं। कार्तिक ने सुंदर के साथ मिलकर एक जाल बुना जिसमें बांग्‍लादेशी खिलाड़ी फंस गए। दोनों की बातचीत हिंदी व अंग्रेजी समझने वाले बांग्‍लादेशी खिलाड़ी न समझ सकें, इसके लिए उन्‍होंने थामिज्ह (तमिल भाषा का विकसित रूप) में बात की।

दिनेश कार्तिक और वाशिंगटन सुंदर, दोनों ही तमिलनाडु के लिए खेलते हैं। सुंदर ने जहां हाल ही में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है, वहीं दिनेश कार्तिक ने 2004 में टेस्‍ट व वनडे डेब्‍यू किया था।

Dinesh Karthik And Washington Sundar Tamil Conversation "Summa Oru Ball Veliya podu yeranguna Maatuvan"#INDvsBAN pic.twitter.com/qq48bHFncx — Bala Rmd (@ImBalaRmd) March 15, 2018

Dinesh Karthik To Washington Sundar in Tamil : Machan Nee Getha Podala Na Paambu (mushfiqur) Nammala Potrum

Translation: Dude bowl well or Cobra(Mushfiqur) will bite us #INDvBAN — Doosra (@doosra8) March 15, 2018

Dinesh Karthik To Washington Sundar in Tamil during Today's #INDvBAN match: Machan Nee Getha Podala Na Paambu (mushfiqur) Nammala Potrum Humour Sense of DK — R A V A N A N™ (@Ravanan_off) March 14, 2018

Dinesh Karthik And Washington Sundar Tamil Conversation It's Beauty When Hear It "Summa Oru Ball Veliya podu yeranguna Maatuvan"#INDvsBAN — Bala Rmd (@ImBalaRmd) March 14, 2018

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को सुंदर ने अच्छी शुरुआत से महरूम रखा। उन्होंने 5.4 ओवरों में 40 के स्कोर तक ही बांग्लादेश के तीन बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए। दूसरे ओवर में उन्होंने लिटन दास (7) को दिनेश कार्तिक के हाथों 12 के कुल स्कोर पर स्टम्पिंग कराया। 35 के कुल स्कोर पर सुंदर ने शानदार गेंद पर सौम्य सरकार (1) की गिल्लियां बिखेरीं और फिर तमीम इकबाल (27) को अपना शिकार बनाया।

