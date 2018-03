दिनेश कार्तिक की आतिशी बल्‍लेबाजी (29 रन, 8 गेंद) की बदौलत भारत ने आखिरी गेंद पर बांग्‍लादेश को निदास ट्रॉफी 2018 के फाइनल में 4 विकेट से हरा दिया। उन्‍होंने खुद अपनी इस पारी को यादगार पारियों में शुमार किया है। आखिरी गेंद पर छक्‍का लगाकर फाइनल जिताने वाले कार्तिक इकलौते बल्‍लेबाज बन गए हैं। कार्तिक की पारी ने मैच का रुख पलटकर रख दिया, वरना भारतीय टीम रन बनाने को तरस रही थी। टूर्नामेंट में पहली बार बल्‍लेबाजी कर रहे विजय शंकर के बल्‍ले पर गेंद नहीं आ रही थी और 18वें ओवर में चार डॉट गेंदों में दबाव बहुत बढ़ा दिया।

भारत को आखिरी दो ओवर में 34 रन चाहिए थे। 19वां ओवर करने आए रुबेल को कार्तिक ने जमकर पीटा और उनके ओवर से 22 रन निकाले। आखिरी ओवर में भारत में 12 रन चाहिए थे। यहां भी विजय ने गेंदें मिस कीं और अंतत: वह पांचवी गेंद पर आउट हो गए। मैच की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक के पास स्‍ट्राइक थी। कार्तिक ने ऑफ स्‍टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कवर्स के ऊपर से छक्‍का लगाकर टीम को टूर्नामेंट जितवा दिया।

कार्तिक की शानदार बल्‍लेबाजी ने उन्‍हें ‘हीरो ऑफ द मैच’ का हकदार बनाया। दिग्‍गज कमेंटेटर सुनील गावस्‍कर ने इसे ‘कार्तिक की बेस्‍ट पारी’ बताया। टीम के साथियों ने सोशल मीडिया पर अपने-अपने अंदाज में दिनेश कार्तिक की तारीफ की है। कोच रवि शास्‍त्री ने ट्विटर पर कार्तिक को ‘फैट लेडी’ बताया।

कोच ने कहा, ”जब तक फैट लेडी न गाए तब तक कोई गेम पूरा नहीं होता।” ऐसा बोलचाल में कहा जाता है जिसे कभी-कभी मुहावरे के तौर पर इस्‍तेमाल करते हैं। कोच ने इसके साथ कार्तिक की विजयी मुद्रा में फोटो भी पोस्‍ट की है।

शास्‍त्री के इस अंदाज की फैंस ने अलग से तारीफ की।

Today Karthik saved team management from certain embarrassment of basic error by team management to snatch certain defeat from victory … you are an overrated coach to end unproven, novice ahead of Karthik … what were u smoking.? — Sunil Ganu (@SunGanu) March 18, 2018

We miss your incredible voice and commentary.. congratulations — Tarneet Singh (@TARNEETSINGH) March 18, 2018

Sir credit goes to you as well!

Groomed our reserve team so well#INDvBAN — Atharva Chitale (@acmania97) March 18, 2018

