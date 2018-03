Ind vs Ban T20 Final: पैड बांधने में रह गए रोहित शर्मा, नहीं देख पाए आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक का ऐतिहासिक छक्का

निदास ट्राफी के फाइनल में आखिरी बॉल पर जब लाखों क्रिकेट प्रेमी सांसे रोक दिनेश कार्तिक के बल्ले की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। उस वक्त कप्तान रोहित शर्मा काफी टेंशन में थे। उनका टेंशन था भी लाजिमी। पहले तो पड़ोसी से हार का डर उन्हें सता रहा था। वो यह भी सोच रहे थें कि अगर मैच ड्रा हो गया तो आगे सुपर ओवर की चुनौती भी थी। इसी उधेड़बुन में वह ड्रेसिंग रूम चले गये और सुपर ओवर के लिए तैयार होने लगे। तभी काम हो चुका था। अचानक स्टेडियम में इंडिया-इंडिया की आवाज गूंजने लगी और हंगामा होने लगा। भारत मैच जीत चुका था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक के ऐतिहासिक छक्का को रियल टाइम में नहीं देख पाये। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा, “मैं ड्रेसिंग रूम में अपना पैड पहनने चला गया था।” भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की इस त्रिकोणीय श्रृंखला में रोहित शर्मा भारत की ओर से कप्तानी कर रहे हैं। भारत को फाइनल मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद में 5 रनों की जरूरत थी। दिनेश कार्तिक ने लास्ट बॉल पर 6 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी।

Incredible end to what had been such a great season. What a way to pull off a victory. Magnificent from the entire unit @BCCI

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 18, 2018