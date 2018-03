Ind vs Ban T20 Final: बांग्लादेश के जबड़े से छीन ली जीत, आखिरी गेंद पर ऐसे छक्का मार छा गए दिनेश कार्तिक

निदास ट्राफी के फाइनल में अंतिम गेंद फेंकी जा रही थी, बांग्लादेश की ओर से सौम्य सरकार बॉलिंग कर रहे थे। उनके खाते में एक बॉल ही बची थी, इस गेंद से वह इतिहास लिख सकते थे। इधर इंडियन फैंस का बुरा हाल था, किसी ने आंखें बंद कर ली, तो कई लोग टीवी के करीब खड़े हो गये, कोई हाथ ऊपर उठाकर दुआ मांगने लगा, तो किसी ने मन ही मन भगवान को याद किया और संडे गिफ्ट मांग ली। ये सिलसिला चल ही रहा था कि कुछ सेकेंड के बाद लोग जोर से चिल्लाए- छक्का, सिक्सर। हुर्रे। भारत ने मैच जीत लिया। दिनेश कार्तिक ने वो कर दिखाया जो क्रिकेट के पिच पर सालों-साल में कभी कभार देखने को मिलता है। उन्होंने बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीन ली थी। दिनेश कार्तिक ने आखिरी बॉल में छक्का कर भारत की झोली में निदास ट्राफी का चमचमाता कप डाल दिया। भारत को इस आखिरी बॉल पर 6 से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। क्योंकि मैच जीतने के लिए इसी आखिरी गेंद पर टीम को 5 रन चाहिए था। इस अंसभव से दिखने वाले कारनामे को दिनेश कार्तिक से सच कर दिया। वीडियो में दिनेश कार्तिक द्वारा लगाये गये विजयी छक्का को आप नीचे देख सकते हैं।

What a game! What a final! What a player! @DineshKarthik you beauty! That was a great shot under pressure to finish things off! Hats off #INDvBAN pic.twitter.com/fxPH8OPRPJ

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 18, 2018