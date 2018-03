श्रीलंका में खेले गए निदास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी से टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इतने उत्साहित हो गए हैं कि उन्होंने अपने फेसबुक से मैच का वीडियो ही पोस्ट कर दिया। शिखर धवन ने पोस्ट में दिनेश कार्तिक की तरीफ में लिखा- ”What a game! What a final! What a player! @dk00019 you beauty! That was a great shot under pressure to finish things off! Hats off ( क्या खेल है! क्या फाइनल है! क्या खिलाड़ी है! आप बहुत शानदार है! खत्म करने के लिए दबाव में खेला गया वह एक शानदार शॉट था! आपको सलाम)। बता दें कि मैच की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीतने के लिए 5 रनों की दरकार थी। क्रीज पर दिनेश कार्तिक थे। इस गेंद के फेंके जाने से पहले पूरे स्टेडियम की धड़कनें जैसे थम गई थीं। बांग्लादेशी खिलाड़ी लगभग अपनी जीत के लिए आश्वस्त हो चुके थे।

चौका लगने की सूरत में मैच के टाई होने की भी संभावना गहरा रही थी। लेकिन दिनेश कार्तिक ने आफ स्टंप पर टप्पा खाती गेंद को स्क्वॉयर कवर के ऊपर से इतने शानदार तरीके से खेला के छक्का हो गया और भारत ने मैच जीत लिया। इसी के साथ दिनेश कार्तिक मैच के हीरो बन गए। दिनेश कार्तिक ने महज 8 गेंदों में 29 रनों की शानदार मैच जिताऊ पारी खेली। दिनेश कार्तिक जब क्रीज पर आए थे तो टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें धराशाई होती दिख रही थीं, लेकिन कार्तिक की बल्लेबाजी के दमदार प्रहारों ने बांग्लादेश की जीत की उम्मीदों का किला चकनाचूर कर दिया।

आखिरी गेंद पर जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने छक्का जड़ा, उसे देख ऐसा लगा कि जैसे बांग्लादेश के जबड़ों से छीनकर जीत निकाल ली हो। मजे की बात यह भी रही कि दिनेश कार्तिक ने मैच से पहले ही अपने इंस्टाग्राम से अभ्यास के दौरान की अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए एलान कर दिया था कि स्टाइल के साथ टूर को खत्म करने का वक्त आ गया है।

