Ind vs Ban 2nd Test Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम बांग्लादेश।

India vs Bangladesh, Ind vs Ban 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आगाज से अब से कुछ देर में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होना है। भारत इंदौर में खेले गए पहले मैच को बड़े अंतर से जीतकर सीरीज पर बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। ऐसे में कप्तान विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी।

वहीं बांग्लादेश के युवा कप्तान मोमिनुल हक की कोशिश भारत को पटखनी देकर सीरीज बराबरी पर खत्म करने की होगी। भारत पहली बार डे-नाइट टेस्ट खेलेगा, ऐसे में इस मैच को लेकर फैंस के बीच भी जबरदस्त का उत्साह देखा जा रहा है।

India vs Bangladesh, 2nd Test मैच का लाइव प्रसारण आप Star Sports Network पर देख सकते हैं। Star Sports 1, Star Sports HD1, Star Sports 2 and Star Sports HD2 पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं, Star Sports 3 और Star Sports 3 एचडी पर आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं।

वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Hotstar App एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।