India vs Bangladesh (IND vs BAN) 2nd Test (Day-Night) Match Date, Timing: India vs Bangladesh, 2nd Test (Day-Night Test Match) – भारत शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू डे-नाइट टेस्ट खेलेगा। अभी तक 11 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिसकी शुरुआत 2015 में एडीलेड ओवल में 27 नवंबर से एक दिसंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड मैच से हुई थी जिसमें मेजबान टीम ने तीन विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं पिछला दिन-रात्रि टेस्ट साल के शुरू में 24 से 28 जनवरी तक ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया जिसमें उसने श्रीलंका को पारी और 40 रन से धोया था। पाकिस्तान ने 2016 में 13 से 17 अक्टूबर तक दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में वेस्टइंडीज की मेजबानी की थी और 56 रन से जीत दर्ज की थी। इसी वर्ष अगले महीने 24 से 28 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया ने एडीलेड ओवल में ही दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया था।

मैच से पहले कप्तान कोहली का बयान – भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि डे-नाइट टेस्ट कभी कभार हो सकता है लेकिन नियमित आधार पर नहीं क्योंकि सुबह लाल गेंद का सामना करने की खूबसूरती से मनोरंजन के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। कोहली ने कहा ,‘‘ यह कभी कभार ठीक है लेकिन नियमित आधार पर नहीं । मेरा मानना है कि सिर्फ इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए। इससे सुबह के सत्र का सामना करने की नर्वसनेस खत्म हो जाएगी।’’

India vs Bangladesh, 2nd Test (Day-Night Test Match) Live Streaming Details- Ind vs Ban, 2nd Test मैच का लाइव प्रसारण आप Star Sports Network पर देख सकते हैं। Star Sports 1, Star Sports HD1, Star Sports 2 and Star Sports HD2 पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच को देखा जा सकता है। वहीं, Star Sports 3 और Star Sports 3 एचडी पर आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Hotstar App एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।

मैच से पहले जानिए पिच का हाल– मैच से दो दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पिच का जायजा लिया। पिच देखने के बाद गांगुली खुश नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां एक अच्छा मुकाबला होगा। वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि ईडन गार्डन्स में दूधिया रोशनी रोशनी में गुलाबी गेंद से अंगुली के स्पिनरों की तुलना में कलाई के स्पिनरों की गेंद को समझना अधिक मुश्किल होगा।

फैंस के बीच मैच के लिए उत्साह– पहले डे-नाइट टेस्ट मैच को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि लोगों में इस मैच को लेकर काफी उत्साह है और इसी वजह से टेस्ट मैच के चार दिन के टिकट पहले ही बिक गए हैं। गांगुली पहले से ही डे-नाइट टेस्ट आयोजित कराने पर जोर दे रहे थे।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन :

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव।

बांग्लादेश : इमरुल कायेस, शादमान इस्लाम, मोहम्मद मिथुन, मोमिनुल हक (कप्तान), मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, लिटन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन, तयाजुल इस्लाम, अबू जैद, एबादत हुसैन।

