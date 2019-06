India vs Australia Live Cricket Score Streaming: यहां देखिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग।

India vs Australia, Ind vs Aus Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: आईसीसी विश्व कप 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला केनिंग्ट के मैदान पर खेला जाएगा। इस विश्व कप का यह 14वां मुकाबला है। टीम इंडिया का इस विश्व कप में यह दूसरा मुकाबला है जबकि ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मुकाबला है। दोनों टीमें अभी तक जीतकर आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराया है। वहीं भारत ने अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया है।

दोनों टीमों के बीच कुल 136 मैच हुए हैं, इनमें 77 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और भारत को 49 मैच में सफलता मिली है। टीम इंडिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50वीं जीत दर्ज करना चाहेगी।

आईसीसी विश्वकप 2019 का 14वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया केके बीच खेला जा रहा है। यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।