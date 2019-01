India vs Australia, 2nd ODI: महेंद्र सिंह धोनी ने एडिलेड वनडे ‘फिनिशर’ की अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाई। उनकी 54 गेंदों पर नाबाद 55 रन की पारी की बदौलत भारत ने 15 जनवरी को हुए मैच में आस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। तीसरी मुकाबला निर्णायक साबित होगा। भारत के लिये 299 रन के लक्ष्य को बौना साबित हुआ। कप्‍तान विराट कोहली ने 112 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। पिछले मैच में अपनी धीमी बल्लेबाजी के कारण आलोचकों के निशाने पर रहे धोनी ने खेली और विजयी शॉट लगाकर वापस लौटे। भारत ने चार गेंद शेष रहते ही चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया।

धोनी ने पहले नाथन लायन की गेंद पर छक्का जड़ा। जब आखिरी ओवर में सात रन की दरकार थी तब बेहरनडार्फ की पहली गेंद छह रन के लिये भेजी। इससे उन्होंने अपना 69वां अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि धोनी को इस बात का एहसास नहीं था पर कार्तिक ने स्‍कोर-बोर्ड देख माही को याद दिलाया कि उनका पचासा हो गया। फिर धोनी ने दर्शकों और पवेलियन की तरफ बैट लहराया।

धोनी की इस पारी पर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, “पिक्‍चर अभी बाकी है मेरे दोस्‍त! विराट की बेहतरीन पारी। धोनी और कार्तिक ने स्‍टाइल से मैच फिनिश किया। हमें ऐसे मैचों की और जरूरत है जहां नंबर 4-5-6 के बल्‍लेबाज मैच जिताऊ पारियां खेलें।”

Picture abhi baaki hai mere Dost !

Wonderful innings from Virat. Dhoni and Karthik finishing it in style. Will need more matches with 4-5-6 playing handy match-winning knocks. pic.twitter.com/YHdwJ0G59X

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 15, 2019