Ind vs Aus, India vs Australia 1st ODI Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया।

India vs Australia, Ind vs Aus 1st ODI Live Cricket Score Streaming Online: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। आस्ट्रेलिया में भारत का एकदिवसीय रिकार्ड काफी खराब है। विश्व चैंपियनशिप 1985 और सीबी सीरीज 2008 की जीत के अलावा भारत को आस्ट्रेलिया के के खिलाफ उसकी सरजमीं पर 48 में से 35 एकदिवसीय मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। भारत को हालांकि डेविड वार्नर (2016 की श्रृंखला में तीन मैचों में 220 रन) और स्टीव स्मिथ (2016 में पांच मैचों में 315 रन) की गैरमौजूदगी का फायदा मिल सकता है जबकि मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी तिकड़ी को भी इस श्रृंखला से आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे से पूर्व अपनी अंतिम एकादश की घोषणा कर दी है जिसमें नाथन लियोन को एकमात्र स्पिनर के रूप में जगह मिली है जबकि पीटर सिडल 2010 के बाद पहली बार इस प्रारूप में वापसी करेंगे।

विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार पारी का आगाज करेंगे। वह कप्तान एरोन फिंच के साथ सलामी जोड़ी बनाएंगे। मध्यक्रम में उस्मान ख्वाजा, शान मार्श और पीटर हैंड्सकोंब को जगह मिली है।

Live Cricket Score Online, India vs Australia 1st ODI Live Score Streaming : यहां जानें मैच का लाइव अपडेट्स

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD हिंदी, जबकि Sony Six and Sony Six HD पर देखा जा सकता है। वहीं Sony LIV एप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी।