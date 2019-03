Ind vs Aus 1st ODI Live Cricket Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया।

India vs Australia, Ind vs Aus 1st ODI Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही 5 मैचों की वनडे सीरीज में भी प्रयोग करना जारी रखेगी ताकि ‘वर्ल्ड कप टीम’ के स्थान सुनिश्चित हो सकें। इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। धीरे-धीरे वर्ल्ड कप के रंग में ढल रही है और जहां तक कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री का संबंध है तो हाल में समाप्त हुई टी20 सीरीज में 0-2 की हार भी इस योजना पर कोई असर नहीं होगा। कोहली ने बेंगलुरु में मिली हार के बाद कहा, ‘हर टीम वर्ल्ड कप से पहले खुद को बेहतर करना चाहती है और हम वनडे सीरीज में भी यही क्रम जारी रखेंगे, लेकिन फिर भी हम हर मैच को जीतना चाहते हैं।’

कम से कम 4 खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा जाएगा और अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा कि उन्हें वर्ल्ड कप टीम में प्रवेश मिलेगा या नहीं। लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, विजय शंकर और सिद्धार्थ कौल ये चार खिलाड़ी हैं जो ब्रिटेन जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में 2 उपलब्ध स्थान के लिए जद्दोजहद करेंगे। हालांकि कइयों का मानना है कि दिनेश कार्तिक को भी टीम में जगह बनाने के मौके से बाहर नहीं किया जा सकता और वो भी इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निगाह लगाए होंगे। लेकिन इन 4 खिलाड़ियों के लिए ये पांच मैच ‘परीक्षा की घड़ी’ होंगे और अंतिम एकादश में शामिल किए जाने के बाद वे अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहेंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

