न्यूजीलैंड में खेले जा रहे अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप को जीतकर भारतीय टीम ने एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हरा दिया है। भारत की तरफ से कप्तान पृथ्वी शॉ और सलामी बल्लेबाज मनजोत कालरा ने टीम के लिए कई अहम पारियां खेली। इन दोनों के अलावा बल्लेबाज शुभमान गिल ने भी अपने बल्ले का दम दिखाते हुए टूर्नामेंट में खूब रन बरसाए। विश्व कप में खेले गए सभी मुकाबलो में भारतीय टीम ने एकतरफा जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में 203 रनों से पाकिस्तान को हराकार भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी। इस मैच में जीत के हीरो रहे शुभमान गिल के लिए यह टूर्नामेंट बेहद खास रहा। गिल अंडर-19 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत से रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वाला खिलाड़ी बन गया है। भारत की तरफ से खेलते हुए पिछले 15 पारियों में 104.46 औसत से गिल ने 1149 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 6 अर्धशतक भी अपने नाम किया।

अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो शुभमान गिल ने पांच मैचों की चार पारियों में 170 की बल्लेबाजी औसत से 341 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार शतक भी जड़ा। गिल की जबरदस्त बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के दिग्गज उनकी तुलना भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली से कर रहे हैं। मैच के दौरान गिल ने कुछ शॉट्स हूबहू विराट की तरह खेल रहे थे।

