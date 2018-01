Ind vs Pak U19: पाकिस्तान के खिलाफ शुभम गिल का विस्फोटक अंदाज, सेमीफाइनल में बनाए नाबाद 102 रन

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभम गिल मौजूदा समय में बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। मंगलवार को हागले ओवल मैदान पर आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शुभम ने नाबाद 102 रनों की पारी खेली। शुभम की पारी की बदौलत भारतीय टीम पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराने में कामयाब रही। भारत ने पाकिस्तान को दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 203 रनों से हरा दिया है। शुभम ने भारतीय पारी की शुरुआत काफी संभलकर की, लेकिन अर्धशतक जड़ने के बाद वह तेज गति से रन बनाने लगे। शुभम ने अपनी पारी के दौरान 94 गेंदों का सामना किया और 7 चौके के साथ शतक पूरा किया। विश्व कप में शुभम गिल द्वारा लगाया गया यह पहला शतक है तो वहीं वनडे में वो अब तक चार बार शतक लगा चुके हैं। अंडर-19 के मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभम को आईपीएल नीलामी के दौरान भी फायदा मिला है। कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम ने उन्हें 1.8 करोड़ रुपए में इस साल अपनी टीम में शामिल किया है।

आईपीएल ने कई नए चेहरे को स्टार बनाने का काम किया है। शुभम गिल का प्रदर्शन अगर यूं ही बरकरार रहा तो वह आईपीएल में भी अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचने का काम कर सकते हैं। शुभम गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ लगातार टीम के लिए रन बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज होते हैं जो अच्छी स्ट्राइक रेट और औसत के साथ बल्लेबाजी करने में सक्षम हों।

Century for Shubman Gill! It’s his first at #U19CWC and fourth in U19 ODIs!#PAKvIND pic.twitter.com/VudFPrZpQn

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) January 30, 2018