Ind vs SL U19 Asia Cup Final Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम श्रीलंका।

Ind vs SL U19 Asia Cup Final, India vs Sri Lanka U19 Live Cricket Score Streaming, Under-19 Asia Cup 2018 Final Live Cricket Score Streaming at Star Sports 1 Hindi Live, Hotstar Live Cricket: भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला रविवार को खेला जाना है। श्रीलंका अंडर-19 टीम ने शुक्रवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 31 रन से हराकर न केवल अपनी सीनियर टीम की अफगानिस्तान के हाथों एशिया कप में मिली हार का बदला चुकाया बल्कि फाइनल में भी स्थान बना लिया।

भारत की अंडर-19 टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश को पहले सेमीफाइनल में मात्र 2 रन से हराया था। श्रीलंका ने नुवानिदू फर्नांडो के 129 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाए गए 111 रन की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन बनाए जबकि इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 48.3 ओवर में 178 रन पर सिमट गई। ओपनर रहमतुल्लाह ने 46 और इजाज अहमद ने 37 रन बनाए। श्रीलंका के लिए शशिका दुलशान ने 24 रन पर 4 विकेट लिए।