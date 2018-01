Ind vs Pak U19: 69 पर ढेर हुआ पाकिस्तान, लोग बोले- यही डिजर्व करता है ये देश

न्यूजीलैंड में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जबर्दस्त प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान को 203 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 272 रन बनाए। भारत की तरफ से शुभम गिल एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। शुभम गिल 102 रन बनाकर आखिरी तक नाबाद रहे। गिल के अलावा कप्तान पृथ्वी शॉ ने भी 41 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 29.3 ओवर की बल्लेबाजी ही कर सकी और 69 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाज ईशान पोरेल ने सबसे अधिक 4 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी अंडर 19 क्रिकेटरों के प्रदर्शन पर जमकर निशाना साधा। एक फैन ने ट्वीट कर कहा, ”69 रनों पर ऑल आउट हो गए तो कोई बात नहीं बाकी के बचे 203 रन अपने सीनियर टीम को दे दो, हमारी अंडर 19 की टीम उन्हें भी ऑल आउट कर देगी”।

भारत अब 3 फरवरी को ऑस्‍ट्रेलिया से भिड़ेगा।

वहीं एक फैन ने कहा, ”लगता है पाकिस्तानी बल्लेबाज शुभम गिल द्वारा बनाए गए 102 रनों का पीछा कर रहे थे, लेकिन अफसोस वह उन्हें भी नहीं हरा पाए। शुभम गिल पाकिस्तान से 33 रनों से जीत गए”। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने टीम की जीत पर युवा क्रिकेटरों की तारीफ की। उन्होंने कहा, ”भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर अच्छा लगा, भारतीय क्रिकेट का भविष्य मजबूत हाथों में है”। वहीं एक फैन ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस हार को डिजर्व करते हैं।

बता दें कि भारतीय टीम को 3 फरवरी को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलना है। ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में भारतीय टीम एक बार पटखनी दे चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब अपने नाम कर लेगी।

यहां पढें शानदार जीत के बाद सोशल यूजरों द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स

What an incredible performance by the Under 19 boys. Mighty impressed with the fielding and not giving Pakistan even an inch. As comprehensive as it gets. Best wishes for the finals #INDvPAK — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 30, 2018

After a brilliant 100 from Shubham Gill, what an outstanding spell this has been from Ishan Porel. The future in safe hands.#INDvPAK #U19CWC — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 30, 2018

Ab kya bologe pakiyon, sach me 69 ho gaya tumhara. #INDvPAK — shreyansh rathi (@shreyanshrathi) January 30, 2018

Pak All Out just for 69 inhe kashmir chahiye,Still remaining 203 Send your Seniour our Under19 boys will also all out them .#INDvPAk #ICCU19WorldCup — Tanishq Raghuwanshi (@im_tanishq) January 30, 2018

