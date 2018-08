Ind vs Eng, India vs England 1st Test Match: कप्तान विराट कोहली के दमदार शतक की बदौलत भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही है। हालांकि, टीम के गेंदबाजों को अभी तीसरे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ऑल आउट करना होगा। दूसरे दिन के अंत में भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने एक बार फिर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एलिएस्‍टर कुक को आउट किया। रविचंद्रन अश्विन ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एलिस्टर कुक को बेहतरीन गेंद पर बिना खाता खोले ही बोल्ड कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। कुक के विकेट के साथही दिन का खेल समाप्ति की घोषणा कर दी गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एलिएस्‍टर कुक को अश्विन को खेलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस मैच से पहले भी अश्विन कुक को टेस्ट में 7 दपा आउट कर चुके हैं। वहीं इस मैच के बाद वह कुक को टेस्ट में सबसे अधिक बार आउट करने वाले स्पिनर बन गए हैं।

अश्विन की फिरकी गेंदों को समझने में कुक को मुश्किलें हो रही थी और वह उनकी गेदों पर बचने का प्रयास कर रहे थे। पहली पारी में 13 रन बनाकर कुक अश्विन की गेंद पर बोल्ड हुए तो वहीं दूसरी पारी में उन्हें खाता खोलने का मौका तक नहीं मिला। अश्विन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्पनिर नाथन लॉयन कुक को आठ दफा आउट कर चुके हैं, जबकि भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी सात बार कुक को अपने जाल में फंसाने का काम किया है।

This was the first time that Alastair Cook was bowled twice in a same Test match. #ENGvIND

भारत के लिए कोहली ने जुझारूपन और दृढ़ता से इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी का सामना किया और 225 गेंदों में 22 चौकों तथा एक छक्के की मदद से बेहतरीन शतकीय पारी खेली। कोहली ने भारत के लिए सबसे अधिक 149 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की ओर से सैम कुर्रन ने सर्वाधिक चार विकेट लिए। स्टोक्स, एंडरसन और राशिद को दो-दो सफलताएं मिलीं।

Fantastic delivery from Ashwin to get rid of Cook. Almost a replay of the first innings. But today belonged to one man, Virat Kohli. #ENGvIND

