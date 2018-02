दक्षिण अफ्रीका दौरे के समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की गदा सौंपी। न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला गया था, जिसे जीतकर भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। आईसीसी की ओर से क्रिकेट हॉल ऑफ फेम तथा भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी ग्रेमे पुलोक ने कोहली को गदा सौंपी। भारत ने आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में पहला स्थान सुनिश्चित कर लिया है और टीम को 10 लाख डॉलर भी दिए गए। इससे यह साफ स्पष्ट हो गया है कि तीन अप्रैल से पहले भारत टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष पर ही बरकरार रहेगा। गदा पाने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने फैंस के लिए एक खास मैसेज दिया। विराट कोहली ने कहा, ”इस गदा को मिलने से टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ बेहद खुश हैं। फैंस हमेशा से टीम का मनोबल बढ़ाने का काम करती रही है और उम्मीद है कि वो आगे भी भारतीय टीम को इसी तरह सपोर्ट करेंगे”।

कोहली ने कहा, ”आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा को दोबारा हाथ में लेकर वाकई में बेहद खुशी हो रही है। पिछले कुछ सालों में हमने टेस्ट क्रिकेट में कड़ी मेहनत की। जिसका परिणाम रैकिंग में नजर आ रहा है। आने वाला समय टीम के लिए बेहद मुश्किलों से भरा है। भारतीय टीम को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर में जाकर खेलना है। हमें उम्मीद है कि हम वहां भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखने में कामयाब रहेंगे”।

बता दें कि दुनिया की नंबर एक भारतीय टेस्ट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, अंतिम मैच को जीतकर टीम ने अपनी रेटिंग में सुधार करने का काम किया। विराट कोहली पिछले साल भी इस गदा से सम्मानित किए जा चुके हैं।

