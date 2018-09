भारतीय टीम भले ही सीरीज हार गई हो लेकिन बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और कोच को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रिटेनर फीस दी है। बीसीसीआई ने टीम के कोच, कुछ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को उनका एडवांस पेमेंट भी किया है।पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने इंग्लैंड पहुंची भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत घटिया रहा। इस दौरे से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों का पलड़ा भारी रहेगा। मगर इंग्लैंड ने पहले वनडे और फिर टेस्ट सीरीज में भारत को हराया। इस हार से भारतीय प्रशंसक खासे नाराज है। सोशल मीडिया में टीम इंडिया के अलावा मुख्य कोच रवि शास्त्री भी खासे ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स जमकर उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। एक गुस्साए प्रशंसक ने तो यहां तक लिख डाला कि रवि शास्त्री, भगोड़े विजय माल्या की तरह इंग्लैंड में ही रह जाएं। पुनीत बी नाम से ट्वीट कर लिखा गया, ‘दुनिया के सर्वक्षेष्ठ बल्लेबाज? धवन और पंड्या?’ एक ट्वीट में शास्त्री पर तंज कसते हुए लिखा गया, ‘विजय माल्या और नीरव मोदी ने रवि शास्त्री को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है।’ सुरेश मोहन लिखते हैं, ‘मुझे लगता है कि रवि शास्त्री जल्द ही कमेंट्री में बॉक्स में लौटेंगे।’ एक ट्वीट में लिखा गया कि रवि शास्त्री अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ से बेहतर कोच हैं।

नवनीत ट्वीट कर लिखते हैं, ‘भारत के कोच रवि शास्त्री का दावा है कि पिछले 18 सालों में भारतीय टीम विदेश में वर्तमान जितनी कामयाब नहीं हुई हैं।’ कमाल आर कान से ट्वीट कर लिखा गया, ‘भारतीय टीम मेरी कोचिंग के साथ भी घर में जीत सकती है। मगर विदेश में जीतने के लिए भारत को अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ जैसों की जरुरत है।’ गब्बर नाम से ट्वीट कर लिया गया, ‘रवि शास्त्री, विजय माल्या की तरह वहीं रह जाएंगे।’

बता दें कि भारतीय टीम भले ही सीरीज हार गई हो लेकिन बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और कोच को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रिटेनर फीस दी है। बीसीसीआई ने टीम के कोच, कुछ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को उनका एडवांस पेमेंट भी किया है। 18 जुलाई से 17 अक्टूबर 2018 तक के लिए टीम के साथ बने रहने के लिए और खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए रवि शास्त्री को एडवांस में 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय टीम के साथ शास्त्री का करार इंग्लैंड में होने वाले 2019 वर्ल्डकप तक का है। वह भारतीय टीम की कोचिंग के लिए सलाना 8 करोड़ रुपए लेते हैं। शास्त्री दुनिया के सबसे महंगे कोच हैं।

World’s best batsman?

Dhawan, pandya?? We purposely shy from speaking truth.. This one hidden idiot, ravi shastri, major reason for team debacle,poor reading for pitch, poor team selection, his extra casual attitude, will ruin many careers.. @RaviShastriOfc #ENGvIND — Puneet B (@OnestoPuneet) September 2, 2018

BREAKING: Vijay Mallya And Nirav Modi Just Sent A Friend Request To Ravi Shastri. #INDvENG #ENGvIND — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) September 10, 2018

The positive thing I guess is that Ravi Shastri will be back in the commentary box soon #ENGvIND — Suresh Menon (@sureshnmenon) September 7, 2018

Ravi Shastri would stay back like Vijay Mallya. — Gabbbar (@GabbbarSingh) September 10, 2018

