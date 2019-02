Ind vs NZ 3rd T20: आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जड़ा छक्का, फिर भी हार गया भारत

India vs New Zealand, Ind vs NZ 3rd T20: हैमिल्टन में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 4 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से जीतने का काम किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। शिखर धवन के रूप में टीम को पहला झटका लगा। धवन को मिशेल सेंटनर ने पहले ही ओवर में पवेलियन भेजने का काम किया। इसके बाद विजय शंकर और रोहित शर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए अहम 75 रनों की साझेदारी हुई। विजय शंकर को सेंटनर ने 43 के स्कोर पर ग्रैंडहोम के हाथों कैच आउट कराया। ऋषभ पंत को टिकनर ने आउट किया। ऋषभ पंत को 28 रनों पर पवेलियन भेजा। पंत ने 12 गेंदों में 28 रन बनाया। हार्दिक पंड्या 11 गेंदों में 21 रन बनाकर कुग्लिन के शिकर हुए। वहीं धोनी को 2 के स्कोर पर मिचेल ने आउट किया। इसके बाद टीम कार्तिक और क्रुणाल ने अंत तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए।

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य रखा था। न्यूजीलैंड को टिम सेफर्ट और कॉलिन मुनरो ने धमाकेदार शुरुआत दिलाने का काम किया। पहले विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई। सेफर्ट को 43 के स्कोर पर धोनी ने कुलदीप के गेंद पर स्टंप आउट कर पवेलियन भेजने का काम किया। इसके बाद कॉलिन मुनरो ने अपना 9वां अर्धशतक पूरा किया। मुनरो को 76 के स्कोर पर कुलदीप यादव ने हार्दिक पंड्या के हाथों कैच आउट कराया। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है, युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया था।

