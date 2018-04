पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और 2011 विश्वकप विजेता टीम के सदस्य रहे वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय क्रिकेट टीम को 2019 विश्वकप का प्रबल दावेदार बताया है। सहवाग ने शुक्रवार को यहां पत्रकार बोरिया मजूमदार की पुस्तक ‘इलेवन गॉड एंड ए बिलियन इंडियंस’ का अनावरण करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा, ” भारत 2019 विश्वकप का प्रबल दावेदार है।” इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में किंग्स इलेवन पंजाब के मेंटर सहवाग ने विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा,” टीम के अंदर भारत के बाहर भी टेस्ट सीरीज जीतने की क्षमता है। यदि हम पहला सत्र अच्छा खेलें तो हम पहला और दूसरा टेस्ट जीत सकते हैं।” सहवाग 2007 में टी-20 विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम के भी सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा,”मुझे लगता है कि 2007 का विश्वकप काफी अच्छा था। हमने युवा टीम और नए कप्तान के मार्गदर्शन में जीता था। किसी को हमारी जीत की उम्मीद नहीं थी।”

कोहली की टीम का मजाक उड़ाने को लेकर पहले से ही सहवाग सुर्खियों में हैं। बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 में किंग्स इलेवन पंजाब के मेंटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम के विस्फोटक खिलाड़ी क्रिस गेल की तस्वीरों का मीम शेयर करके विराट कोहली की टीम रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु का मजाक उड़ाया है। सहवाग का यह ट्वीट वायरल हो रहा है। मीम में गेल की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब वह रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा हुआ करते थे। तस्वीर में गेल शून्य के स्कोर पर आउट होकर जाते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी वर्तमान की तस्वीर हैं जिसमें वह किंग्स इलेवन पंजाब की जर्सी में अपने दोनों हाथों को गोद नुमा कर बल्ला साधे हुए बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सहवाग ने इस मीम में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे कोट ‘If you don’t love me at my worst, you don’t deserve me at my best’ (अगर आप मुझे मेरे बुरे वक्त में प्यार नहीं करते हैं तो सबसे अच्छे वक्त में आप मेरे लायक नहीं है।) का इस्तेमाल किया है।

