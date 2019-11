IND vs BAN, 2nd Test, Bangladesh tour of India, 2019: भारत ने रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ईडन गार्डन्स पर बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में पारी की जीत के साथ भारत के 360 अंक हो गए हैं। भारत ने नौ टीमों की इस चैंपियनशिप में अब तक कोई अंक नहीं गंवाया है। भारत ने वेस्टइंडीज को उसी की सरजमीं पर 2-0 से हराने के बाद घरेलू सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया और अब बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की। प्रत्येक सीरीज के दौरान 120 अंक दांव पर लगे होते हैं और सीरीज में मैचों की संख्या के आधार पर अंक बराबर बंटे होते हैं। दो टेस्ट की सीरीज में प्रत्येक मैच में 60 अंक दांव पर लगे होते हैं जबकि पांच मैचों की सीरीज के दौरान प्रत्येक मैच 24 अंक का होता है। पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया 116 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के इससे पहले एशेज सीरीज 2-2 से ड्रा खेलने के बाद 56-56 अंक थे। दो मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रा खेलने के बाद श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों के 60 अंक हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत अपनी पहली श्रृंखला खेल रहा है। बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली श्रृंखला से कोई भी अंक जुटाने में नाकाम रहे हैं। लीग चरण के अंत में टॉप दो टीमें जून 2021 में ब्रिटेन में फाइनल खेलेंगी जिसके विजेता को विश्व टेस्ट चैंपियन का ताज मिलेगा।

India continue their reign at the top in the ICC World Test Championship table. Their 2-0 series win over Bangladesh has taken them to 360 points.

