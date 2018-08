ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने यहां एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के पहले दिन बुधवार (1 अगस्त, 2018) को दिन के आखिरी सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक नौ विकेट के नुकसान पर 285 रन बना लिए हैं। स्टम्प्स तक जेम्स एंडरसन (0) और सैम कुरैन 24 रन बनाकर खड़े हुए हैं। भारत के तेज गेदबाज ईशांत शर्मा ने भी मैच में एक विकेट लिया है। हालांकि उनका विकेट काफी नाटकीय रहा। दरअसल ईशांत ने जब इंग्लैंड के अदिल राशिद के पैरों में गेंद मारी तो उन्होंने जोरदार LBW आउट की अपील की। मगर अंपायर ने नॉटऑउट का इशारा किया। इसके बाद ईशांत सीधे कप्तान कोहली के बाद पहुंचे और भरोसा जताया कि बल्लेबाज आउट है इसिलए कप्तान रिव्यू लें। इस दौरान कोहली खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और उन्होंने ईशांत की बात मानी जो टीम के लिए फायदमेंद साबित हुए। रिव्यू में अदिल राशिद आउट थे। इस तरफ भारत ने मैच में और मजबूत पकड़ बनाते हुए अदिल राशिद के रूप में आठवां विकेट हासिल कर लिया।

यहां देखें वीडियो

Virat Kohli reviews for an LBW. A decision is made. OUT! @ImIshant strikes! Rashid walks with 13 runs.#ENGvIND pic.twitter.com/CTvTaXPf0K

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) August 1, 2018