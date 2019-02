रिपोर्टर ने कोहली से पूछा भारत-पाक मैच को लेकर सवाल, देखें विराट का रिएक्शन

India Should Play Pakistan At The World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2019 में होने वाले मैच को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। क्रिकेट के कई दिग्गज इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। दोनों देशों के पूर्व क्रिकेटरों के बीच भी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने इस मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। दरअसल, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टी-20 मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के लिए मैदान की ओर जा रहे थे, तभी रिपोर्टर ने उनके पास आकर इस मामले पर उनके विचार पूछे। विराट कोहली के पीछे रिपोर्टर काफी देर तक एक कमेंट करने की मांग करता दिखाई पड़ा। हालांकि, इस दौरान विराट कोहली ने कुछ भी बोलना जरूर नहीं समझा और उन्होंने इस सवाल को नजर अंदाज कर दिया। कोहली एक फैन के बल्ले पर ऑटोग्राफ देकर रिपोर्टर के पास से बचकर निकल गए। बता दें कि भारत को रविवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलना है।

वहीं इस मामले पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए भारत की इच्छा का सम्मान करने की बात कही। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को मैनचेस्टर में मैच खेलना है। इस मामले पर सीओए प्रमुख विनोद राय ने शुक्रवार को बैठक के बाद कहा, ‘सोलह जून तक की तारीख अभी बहुत दूर है। हम बाद में इस पर सरकार की सलाह के बाद फैसला करेंगे।’ यह पूछने पर कि इस मुद्दे पर खिलाड़ियों से सलाह ली गयी है तो राय ने नहीं में जवाब दिया।

राय ने कहा, ‘आईसीसी को ईमेल में हमने इस आंतकी हमले के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कर दी हैं। हम उन्हें खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में बतायेंगे कि इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।’ उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले को दुबई में होने वाली बोर्ड की तिमाही बैठक में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘दूसरा, हमें ऐसे देश से संबंध तोड़ देने चाहिए जहां से आतंकवाद पैदा होता है। हम उचित मंच पर अपनी चिंता जताएंगे।’ आईसीसी की बैठक 26 फरवरी से दो मार्च तक आयोजित होगी।

