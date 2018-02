ICC वनडे रैकिंग में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने विराट कोहली

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका में लगातार रनों की बरसात कर रहे हैं। इसके साथ ही वह कई रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। विराट कोहली ने अब आईसीसी वनडे रैकिंग में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने वनडे रैकिंग में 900 रेटिंग हासिल कर ली है। कोहली 900 रेटिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। इससे पहले साल 1998 में सचिन तेंडुलकर ने भारत की तरफ से खेलते हुए सबसे अधिक 887 रेटिंग हासिल की थी। सचिन के अलावा सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सौरव गांगुली साल 2000 में 884 रेटिंग पाने में कामयाब रहे थे तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी को साल 2009 में 836 रेटिंग मिली थी। जबकि भारत के विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा ने साल 2017 में सबसे अधिक 825 रेटिंग अपने नाम किया था। विराट कोहली ने इन सभी खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए साल 2018 में 909 रेटिंग हासिल कर ली है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई छह वनडे मैचों की सीरीज में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था। कोहली ने इस सीरीज में 3 शतक और दो अर्धशतकों की बदौलत 558 रन बनाए थे। ऐसा करते ही वह किसी सीरीज में एक कप्तान के तौर पर सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए थे। कोहली के पास टी20 मैचों में दो हजार रन पूरा करने का मौका भी है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाकी के बचे दो मैचों में अगर कोहली 18 रन बनाने में सफल रहते हैं तो वह इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लेंगे। इसके अलावा वह एक दौरे पर हजार रन बनाने से महज 130 रन पीछे हैं। कोहली के पास इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम करने का सुनहरा अवसर है।

Best Rating for an Indian batsman in ODI cricket:

909 – VIRAT KOHLI, 2018

887 – Sachin Tendulkar, 1998

844 – Sourav Ganguly, 2000

836 – MS Dhoni, 2009

825 – Rohit Sharma, 2017#SAvIND

— Sampath Bandarupalli (@SampathStats) February 20, 2018