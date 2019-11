India B vs India C (Ind B vs Ind C) Live Cricket Score Online, Deodhar Trophy 2019 Final Live Score: भारत बी और भारत सी के बीच देवधर ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर इंडिया बी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी।

इससे पहले ऑलराउंडर अक्षर पटेल की 61 गेंद में 98 रन की पारी के बाद लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय के चार विकेट से इंडिया-सी ने शनिवार को देवधर ट्रॉफी के तीसरे और अंतिम मैच में इंडिया-बी को 136 रन से हरा दिया था। कप्तान शुभमन गिल अंतिम मैच में भी जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाना चाहेंगे।

शनिवार को विराट सिंह (नाबाद 76) और अक्षर पटेल (नाबाद 98) ने फिर मिलकर 112 गेंद में नाबाद 154 रन की साझेदारी निभाकर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में मदद की। अक्षर ने पारी के दौरान 61 गेंद में 13 चौके और तीन छक्के जड़े। पार्थिव पटेल ने इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने के लिए आठ गेंदबाजों केा आजमाया लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। ऐसे में इंडिया बी के कप्तान पार्थिव पटेल को फाइनल मुकाबले में इसका तोड़ ढूढ़ना होगा।