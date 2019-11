India B vs India C Playing 11 LIVE: भारत बी और भारत सी।

India B vs India C, Ind B vs Ind C 3rd ODI Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match: भारत बी और भारत सी के बीच सोमवार को देवधर ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारत सी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। भारत सी ने शुक्रवार को भारत ए पर बड़ी जीत हासिल की तो वहीं शनिवार को भारत बी को भी पटखनी देने में कामयाब रही। के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

ऐसे में भारत सी जीत की इस लय को भारत बी के खिलाफ भी जारी रखना चाहेगी। भारत सी के लिए एक बार फिर शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल बल्ले से जौहर दिखा सकते हैं। वहीं भारत बी की ओर से ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, बाबा अपराजित, विजय शंकर और केदार जाधव से बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।

इन दोनों के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले का लाइ प्रसारण Star Sports Network पर देखा जा सकता है। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Hotstar App एप पर देख सकते हैं।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंडिया सीः शुभमन गिल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), प्रियम गर्ग, अक्षर पटेल, जलज सक्सेना, मयंक मार्कंडेय, धवल कुलकर्णी, इशान पोरेल।

इंडिया बी : पार्थिव पटेल (कप्तान और विकेटकीपर), प्रियंक पांचाल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, बाबा अपराजित, विजय शंकर, केदार जाधव, कृष्णाप्पा गौतम, शाहबाज़ नदीम, रोश कलारिया, मोहम्मद सिराज।

