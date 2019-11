India B vs India C, Ind B vs Ind C 3rd ODI Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match: भारत बी और भारत सी के बीच शनिवार को देवधर ट्रॉफी का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। भारत बी की कोशिश इस मैच को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने की होगी। वहीं भारत सी ने शुक्रवार को भारत ए पर बड़ी जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल के शतक के बाद जलज सक्सेना के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत-सी ने शुक्रवार को भारत-ए को 232 रन से रौंदकर देवधर ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नमेंट के फाइनल में जगह बनाई।

भारत-सी ने 50 ओवर में तीन विकेट पर 366 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑफ स्पिनर जलज सक्सेना (41 रन पर सात विकेट) की धारदार गेंदबाजी से भारत-सी ने इसके बाद भारत-ए को 29.5 ओवर में सिर्फ 134 रन पर ढेर करके टूर्नमेंट से बाहर कर दिया। ऐसे में भारत सी जीत की इस लय को भारत बी के खिलाफ भी जारी रखना चाहेगी। भारत सी के लिए एक बार फिर शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल बल्ले से जौहर दिखा सकते हैं।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंडिया सीः शुभमन गिल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), प्रियम गर्ग, अक्षर पटेल, जलज सक्सेना, मयंक मार्कंडेय, धवल कुलकर्णी, इशान पोरेल।

इंडिया बी : पार्थिव पटेल (कप्तान और विकेटकीपर), प्रियंक पांचाल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, बाबा अपराजित, विजय शंकर, केदार जाधव, कृष्णाप्पा गौतम, शाहबाज़ नदीम, रोश कलारिया, मोहम्मद सिराज।

