India Women vs Zimbabwe Women, 2nd ODI LIVE Streaming and Telecast: भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच रविवार (25 अक्टूबर) को वडोदरा के कोटाम्बी स्थित बीसीए स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम ने 23 अक्टूबर को दूसरे वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 49.5 ओवर में 197 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने 27.1 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब दूसरे वनडे में भारतीय टीम की निगाहें सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होंगी। यहां भारत-जिम्बाब्वे दूसरे वनडे की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की जानकारी दी गई है।

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच कब है?

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच रविवार, 25 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच वडोदरा के कोटाम्बी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का टॉस कब होगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे होगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच कब से खेला जाएगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियों हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारतीय महिला टीम

प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसब्निस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, जिन्तिमणि कलिता, हरलीन देयोल, यास्तिका भाटिया, वैष्णवी शर्मा, नंदनी शर्मा

जिम्बाब्वे महिला टीम

मॉडेस्टर मुपाचिक्वा (विकेटकीपर), लोरिन फिरी, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, प्रिय बिजा, शार्ने मेयर्स, न्याशा ग्वानज़ुरा, चिएद्ज़ा धुरुरू, मिशेल मावुंगा, नोमवेलो सिबांडा (कप्तान), तेंदई मकुशा, ओलिन्दर चारे, कुदजई चिगोरा, फ्रांसिस्का चिपारे, केलिस नधलोवु, जोसेफिन नकोमो।

प्रतिका रावल ने 6 महीने बाद वापसी करते ही लगाया शतक

प्रतिका रावल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना शतक 96 गेंदों पर पूरा किया और इस टीम के खिलाफ वनडे में ये उनका पहला शतक रहा। प्रतिका ने इस मैच में 15 चौकों की मदद से 96 गेंदों पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। पूरी खबर पढ़ें।