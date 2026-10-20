India W vs Zimbabwe W 3rd T20I Cricket Match Live Streaming: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। अब रायपुर में ही होने वाले तीसरे मुकाबले में टीम की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी।

भारतीय महिला टीम का स्मृति मंधाना के कार्यकाल में यह पहली सीरीज है। इस सीरीज से पहले हाल ही में हरमनप्रीत कौर ने अपनी कप्तानी छोड़ी थी और स्मृति को टीम की कमान सौंपी गई थी। भारत ने पहला मुकाबला 4 विकेट से और दूसरा मैच 9 विकेट से अपने नाम किया था। इस सीरीज में डेब्यू करने वाली निकी प्रसाद अब तक भारत के लिए चर्चा का विषय रही हैं। उन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

यहां देखें भारत-जिम्बाब्वे तीसरे महिला टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स:-

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच कब है?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच मंगलवार, 12 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच मंगलवार, 12 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा। भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ही खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ही खेला जाएगा। भारत-जिम्बाब्वे तीसरे महिला टी20 मैच का टॉस कब होगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे महिला टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे महिला टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा। भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच किस समय से खेला जाएगा?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरा महिला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

यहां देखें दोनों टीमों के स्क्वाड

शैफाली वर्मा का अर्धशतक, स्मृति की तेज पारी, भारत ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया; सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त

भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मुकाबले में शैफाली वर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी और मंधाना की तेज पारी के दम पर 9 विकेट से हरा दिया और सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





