INDIA W vs SRI LANKA W, Asian Games 2026 Women Cricket Final LIVE Streaming: भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स 2026 की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला निशिन में खेला जाएगा। इस मैच में गोल्ड मेडल दांव पर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करने उतरेगी। श्रीलंका को टीम इंडिया ने हाल ही में महिला एशिया कप के फाइनल में 13 सितंबर को मात दी थी।

अब एशियाई खेलों के फाइनल में भी दोनों टीमें आमने-सामने हैं। इस बार भारत के सामने श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती हैं। वह शानदार फॉर्म में हैं और अब तक 149 रन दो मैचों में बना चुकी हैं। जानिए कहां इस मैच का लाइव प्रसारण देख पाएंगे:-

IND W vs SL W Asian Games 2026 FINAL Gold Medal Match LIVE Streaming Details

कब खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच?

भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच 22 सितंबर 2026 (मंगलवार) को खेला जाएगा।

कहां खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच?

भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा।

कितने बजे होगा भारत बनाम श्रीलंका फाइनल मैच का टॉस?

भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट गोल्ड मेडल मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगी।

कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच?

भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट गोल्ड मेडल मैच का लाइव एक्शन भारतीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे से होगा।

कहां देख पाएंगे भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच का लाइव टेलीकास्ट?

भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट गोल्ड मेडल मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 समेत सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अन्य चैनलों पर अलग-अलग भाषा में देख पाएंगे।

कहां देख पाएंगे भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट के गोल्ड मेडल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वहीं जनसत्ता के Asian Games 2026 DAY 4 LIVE ब्लॉग में भी आप सभी लाइव स्कोर अपडेट्स के लिए जुड़े रह सकते हैं।

भारत और श्रीलंका दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमालिनी (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा।

श्रीलंकाई टीम: इमेशा दुलानी, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समराविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुत्यांगना, मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुडी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी, रश्मिका सेवांडी, निमाशा मीपागे, संजना काविंदी और अनुष्का संजीवनी।

IND W vs SL W: शैफाली-स्मृति ओपनर, कमालिनी नंबर 3, एशियन गेम्स फाइनल के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच 22 सितंबर को होगा। इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं? कप्तान हरमनप्रीत की नजरें गोल्ड मेडल डिफेंड करने पर होंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





