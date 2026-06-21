India vs South Africa LIVE Cricket Scorecard: महिला टी20 विश्व कप 2026 के 18वें मैच में रविवार (21 जून) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच सेमीफाइनल की लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन उसका मुकाबला अबतक पाकिस्तान और नीदरलैंड्स जैसी टीमों से हुआ है। उसे अंतिम-4 में आसानी से जगह बनाने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। साउथ अफ्रीका की टीम एक मैच हारी है और एक में उसे जीत मिली है। भारत से हारने पर सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो जाएगी। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भारत को बड़ा झटका लगा। श्रेयांका पाटिल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। उनकी जग प्रेमा रावत को मौका मिला।
दीप्ति शर्मा एक विकेट दूर
दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से एक विकेट दूर हैं।
हरमनप्रीत कौर रचेंगी इतिहास
हरमनप्रीत कौर 200 टी20 इंटरनेशनल खेलने वाली दुनिया की पहली पुरुष या महिला खिलाड़ी बनने वाली हैं।
साउथ अफ्रीका का स्क्वाड
लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डेरकसेन, मारिज़ैन कप्प, नादिन डे क्लर्क, क्लो ट्रायोन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेट कीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, तजमिन ब्रिट्स, डेन वैन नीकर्क।
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भारत का स्क्वाड
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत।
भारत को बड़ा झटका
नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भारत को बड़ा झटका लगा। श्रेयांका पाटिल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। उनकी जग प्रेमा रावत को मौका मिला।
साउथ अफ्रीका का सफर
साउथ अफ्रीका की टीम एक मैच हारी है और एक में उसे जीत मिली है। भारत से हारने पर सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो जाएगी।
भारतीय टीम का सफर
भारतीय टीम 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन उसका मुकाबला अबतक पाकिस्तान और नीदरलैंड्स जैसी टीमों से हुआ है। उसे अंतिम-4 में आसानी से जगह बनाने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी।
सेमीफाइनल की लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मैच
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मैच सेमीफाइनल की लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ग्रुप ए में भारत के 2 मैच में 4 अंक हैं। साउथ अफ्रीका के 2 मैच में 2 अंक हैं।
यहां देखें भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला टी20 वर्ल्ड मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। मैनचेस्टर में रविवार को भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।