India vs South Africa LIVE Cricket Scorecard: महिला टी20 विश्व कप 2026 के 18वें मैच में रविवार (21 जून) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच सेमीफाइनल की लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन उसका मुकाबला अबतक पाकिस्तान और नीदरलैंड्स जैसी टीमों से हुआ है। उसे अंतिम-4 में आसानी से जगह बनाने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। साउथ अफ्रीका की टीम एक मैच हारी है और एक में उसे जीत मिली है। भारत से हारने पर सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो जाएगी। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भारत को बड़ा झटका लगा। श्रेयांका पाटिल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। उनकी जग प्रेमा रावत को मौका मिला।

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