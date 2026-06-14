India W vs Pakistan W Cricket Match Live Streaming: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के छठे मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें इस मुकाबले से मौजूदा टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगी। यह ग्रुप ए का मैच होगा। भारत और पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स इस ग्रुप का हिस्सा हैं। ग्रुप ए का यह दूसरा मैच होगा। पहले मैच में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को मात दी थी।

भारतीय टीम की नजरें वनडे विश्व विजेता बनने के बाद अब टी20 विश्व कप की ट्रॉफी पर होंगी। भारत के सामने कई चुनौतियां होंगी लेकिन पाकिस्तान के सामने पूरी तरह से टीम इंडिया का पलड़ा भारी लग रहा है। पुराने आंकड़ों में तो भारत आगे है लेकिन सावधान भी रहने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भारत से सिर्फ तीन टी20 इंटरनेशनल जीते हैं जिसमें से दो उसने टी20 वर्ल्ड कप में ही जीते हैं। जबकि भारत ने छह बार पाकिस्तान को महिला टी20 वर्ल्ड कप में हराया है।

INDIA W vs PAKISTAN W Match, Women’s T20 World Cup 2026 LIVE Streaming Details:-

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच कब खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला रविवार यानी 14 जून 2026 को खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला रविवार यानी 14 जून 2026 को खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला कहां खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का टॉस कितने बजे होगा ?

? महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच कितने बजे शुरू होगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे ?

? महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख पाएंगे।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्रेयांका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी।

पाकिस्तान महिला टीम: फातिमा सना शेख (कप्तान), आयशा जफर, अयमान फातिमा, इरम जावेद, मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, डायना बेग, गुल फिरोजा, नशरा संधू, रामीन शमीम, सादिया इकबाल, तस्मिया रुबाब, तूबा हसन।

IND W vs PAK W: शेफाली-स्मृति ओपनर, यास्तिका का खेलना मुश्किल; भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का छठा मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के विषय में जानकारी दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

