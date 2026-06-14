India vs Pakistan LIVE Cricket Scorecard: महिला टी20 विश्व कप 2026 का छठा मैच रविवार (14 जून) को भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। इस मैच से दोनों टीमें टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत करेंगी। भारत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। टी20 में दोनों टीमों के बीच 16 मैच हुए हैं। भारत 13 मैच जीता है। पाकिस्तान की टीम केवल 3 मैच जीती है। टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 8 मैच हुए हैं। भारत 6 मैच जीता है। पाकिस्तान 2 मैच जीता है। फिलहाल ग्रुप ए में एक मैच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को शनिवार (13 जून) को हराया।

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