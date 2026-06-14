India vs Pakistan LIVE Cricket Scorecard: महिला टी20 विश्व कप 2026 का छठा मैच रविवार (14 जून) को भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। इस मैच से दोनों टीमें टूर्नामेंट में अभियान की शुरुआत करेंगी। भारत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। टी20 में दोनों टीमों के बीच 16 मैच हुए हैं। भारत 13 मैच जीता है। पाकिस्तान की टीम केवल 3 मैच जीती है। टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 8 मैच हुए हैं। भारत 6 मैच जीता है। पाकिस्तान 2 मैच जीता है। फिलहाल ग्रुप ए में एक मैच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को शनिवार (13 जून) को हराया।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल/नंदनी शर्मा, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर।
यास्तिका भाटिया और भारती फुलमाली में से किसी एक को मौका मिलेगा
भारत की प्लेइंग 11 में यास्तिका भाटिया और भारती फुलमाली में से किसी एक को मौका मिलेगा और अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह और हाल ही में डेब्यू करने वाली नंदनी शर्मा में से दो पेस बॉलर खेलेंगी।
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बर्मिंघम में कैसा रहेगा मौसम
बर्मिंघम में रविवार को बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी और तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।
शैफाली वर्मा का चौथा टी20 विश्व कप
सिर्फ 22 साल की शैफाली वर्मा अपना चौथा टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शैफाली ने अभी तक टी20 एडिशन में हाफ-सेंचुरी नहीं बनाई है और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलने के लिए बेताब होंगी, क्योंकि हाल ही में द्विपक्षीय सीरीज में वह और स्मृति मंधाना अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं कर पाईं।
पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11
मुनीबा अली, गुल फिरोजा, आयशा ज़फ़र, सायरा जाबिन, आलिया रियाज/इरम जावेद, ईमान फातिमा, रमीन शमीम, फातिमा सना/डायना बेग, तसमिया रुबाब, नशरा संधू, सादिया इकबाल
भारत की संभावित प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल/नंदनी शर्मा, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर।
फातिमा सना के खेलने पर संशय
फातिमा सना को अभ्यास सत्र के दौरान दाहिने घुटने में चोट लग गई। मैच के लिए उनकी उपलब्धता अभी भी पक्की नहीं है। एक और सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज भी प्रैक्टिस में नहीं दिखीं।
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। उनके सभी मुकाबले टी20 विश्व कप या एशिया कप में हुए हैं।
पाकिस्तान ने भारत को 2 बार हराया
पाकिस्तान ने टी20 में भारत को 3 बार हराया। इसमें से 2 जीत टी20 विश्व कप में मिली है।
दीप्ति शर्मा इतिहास रचने के करीब
दीप्ति शर्मा को महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनने के लिए थाईलैंड की थिपात्चा पुथावोंग को पीछे छोड़ने के लिए पांच विकेट की जरूरत है।
पाकिस्तान का स्क्वाड
गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेट कीपर), सायरा जाबिन, आयशा ज़फ़र, इरम जावेद, फ़ातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, नतालिया परवेज, आयमान फातिमा, डायना बेग, नशरा संधू, रमीन शमीम, सादिया इक़बाल, तूबा हसन, तस्मिया रुबाब।
भारत का स्क्वाड
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा।
ग्रुप ए में एक मैच
महिला टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप ए में एक मैच हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को शनिवार (13 जून) को हराया।
भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। टी20 में दोनों टीमों के बीच 16 मैच हुए हैं। भारत 13-3 से आगे है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत 6-2 से आगे है।
यहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 विश्व कप मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। रविवार (14 जून) को भारत का सामना पाकिस्तान से बर्मिंघम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।