India W vs Netherlands W Cricket Match Live Streaming: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में बुधवार 17 जून 2026 को ट्रिपल हेडर यानी तीन मुकाबले हैं। दिन की शुरुआत लीड्स में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मैच से हुई। इसके बाद, उसी मैदान पर भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से होगा।

भारत ने रविवार 14 जून को पाकिस्तान को 64 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। वहीं, T20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही नीदरलैंड्स की टीम ने अच्छा खेल दिखाने के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना किया था। T20I में यह दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला होगा और 2000 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यह उनकी पहली भिड़ंत होगी।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने यास्तिका भाटिया की जगह भारती फुलमाली को टीम में शामिल किया था और अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़ को दो सीमर के तौर पर चुना था। अब यह देखना होगा कि क्या वह इसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है या नहीं। इस लेख में भारत और नीदरलैंड्स की संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स दी गईं हैं।

भारत और नीदरैलंड्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी।

नीदरलैंड्स की संभावित प्लेइंग इलेवन: हीथर सीगर्स, फीबे मोल्केनबोअर, बैबेट डी लीड (कप्तान, विकेटकीपर), स्ट्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस ज्विलिंग, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वैन डेर वोनिंग।

India W vs Netherlands W Match, Women’s T20 World Cup 2026 LIVE Streaming Details: भारत और नीदरलैंड्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच कब खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच बुधवार यानी 17 जून 2026 को खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच बुधवार यानी 17 जून 2026 को खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच कहां खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम पर खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम पर खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच का टॉस कितने बजे होगा ?

? महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच का टॉस बुधवार भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच कितने बजे शुरू होगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच का भारत में लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं ?

? महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग किस OTT उपलब्ध होगी?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

Womens T20 World Cup 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 7वें मैच के बाद ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। ग्रुप बी में इंग्लैंड शीर्ष पर है। इंग्लैंड की डैनी वायट हॉज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। (पूरी अंक तालिका देखने के लिए क्लिक करें)



