India vs Netherlands Live Cricket Scorecard: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 10वां मैच बुधवार (17 जून) को भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। भारत यह मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा। उसने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना ने अर्धशतक जड़ा था। इसके बाद ऋचा घोष ने तेज बल्लेबाजी करके स्कोर को 170 तक पहुंचाया था। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके थे। पाकिस्तान को भारत ने 64 रनों से हरा दिया था। नीदरलैंड्स को पहले मैच में हार मिली थी।

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