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India vs Netherlands Live Cricket Scorecard: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 10वां मैच बुधवार (17 जून) को भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। भारत यह मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा। उसने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना ने अर्धशतक जड़ा था। इसके बाद ऋचा घोष ने तेज बल्लेबाजी करके स्कोर को 170 तक पहुंचाया था। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके थे। पाकिस्तान को भारत ने 64 रनों से हरा दिया था। नीदरलैंड्स को पहले मैच में हार मिली थी।

Live Updates
16:14 (IST) 17 Jun 2026

नीदरलैंड्स महिला टीम

हीथर सीगर्स, फेबे मोलकेनबोअर, बैबेट डी लीडे (विकेट कीपर), स्टेरे कालिस, रॉबिन रिज्के, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस ज़्विलिंग, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वोनिंग, मर्थे वैन डेन राड, लारा लीमहुइस, रोज़ली लॉरेंस, हन्ना लैंडहीर।

16:13 (IST) 17 Jun 2026

इशान ने लगाया वनडे करियर का दूसरा शतक, 71 बॉल पर पूरा किया शतक और तोड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड

इशान ने 52 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और फिर अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 19 गेंदें ली और 71 गेंद पर शतक पूरा करते हुए ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ...यहां पढ़ें
16:08 (IST) 17 Jun 2026

नीदरलैंड्स को पहले मैच में हार मिली थी

नीदरलैंड्स को पहले मैच में हार मिली थी। बांग्लादेश ने उसे 6 विकेट से हरा दिया था। वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है।

16:05 (IST) 17 Jun 2026

दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी

पाकिस्तान के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके थे। वह महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं।

16:04 (IST) 17 Jun 2026

भारत ने पाकिस्तान को हराया था

भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना ने अर्धशतक जड़ा था। इसके बाद ऋचा घोष ने तेज बल्लेबाजी करके स्कोर को 170 तक पहुंचाया था।

16:02 (IST) 17 Jun 2026

भारत शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा

ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। भारत यह मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा।

16:01 (IST) 17 Jun 2026

भारत शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा

ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। भारत यह मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा।

16:00 (IST) 17 Jun 2026

यहां देखें भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। यह मैच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाए गा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।