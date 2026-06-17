India vs Netherlands Live Cricket Scorecard: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 10वां मैच बुधवार (17 जून) को भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। भारत यह मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा। उसने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना ने अर्धशतक जड़ा था। इसके बाद ऋचा घोष ने तेज बल्लेबाजी करके स्कोर को 170 तक पहुंचाया था। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके थे। पाकिस्तान को भारत ने 64 रनों से हरा दिया था। नीदरलैंड्स को पहले मैच में हार मिली थी।
नीदरलैंड्स महिला टीम
हीथर सीगर्स, फेबे मोलकेनबोअर, बैबेट डी लीडे (विकेट कीपर), स्टेरे कालिस, रॉबिन रिज्के, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस ज़्विलिंग, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वोनिंग, मर्थे वैन डेन राड, लारा लीमहुइस, रोज़ली लॉरेंस, हन्ना लैंडहीर।
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नीदरलैंड्स को पहले मैच में हार मिली थी
नीदरलैंड्स को पहले मैच में हार मिली थी। बांग्लादेश ने उसे 6 विकेट से हरा दिया था। वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है।
दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी
पाकिस्तान के खिलाफ दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके थे। वह महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं।
भारत ने पाकिस्तान को हराया था
भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना ने अर्धशतक जड़ा था। इसके बाद ऋचा घोष ने तेज बल्लेबाजी करके स्कोर को 170 तक पहुंचाया था।
भारत शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा
ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। भारत यह मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा।
भारत शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा
ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। भारत यह मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंचना चाहेगा।
यहां देखें भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। यह मैच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाए गा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम नीदरलैंड्स मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।