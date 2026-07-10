India W vs England W One-off Test Cricket Match Live Streaming: महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल आने वाला है। लॉर्ड्स में पहली बार महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसमें इंग्लैंड और भारत के बीच चार दिन का एकमात्र टेस्ट मैच शुक्रवार से शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के लिए खिलाड़ियों का चयन अहम होगा।

इंग्लैंड को यह तय करना होगा कि ऐसी परिस्थितियों में कितनी तेज गेंदबाजी (पेस) का इस्तेमाल किया जाए जो पारंपरिक रूप से सीम बॉलिंग के अनुकूल होती हैं। भारत को अपनी बल्लेबाजी कॉम्बिनेशन और तेज गेंदबाजी आक्रमण के गठन को लेकर अहम फैसले लेने होंगे।

हालांकि इंग्लैंड अपनी जानी-पहचानी परिस्थितियों में फेवरेट के तौर पर शुरुआत करेगा, लेकिन इस फॉर्मेट में भारत का शानदार विदेशी रिकॉर्ड और मेजबान टीम के खिलाफ उनकी सफलता यह पक्का करती है कि लॉर्ड्स में होने वाला पहला महिला टेस्ट मैच सिर्फ एक रस्मी आयोजन से कहीं बढ़कर होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड महिला टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच कब से खेला जाएगा?

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच 10 से 13 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा।

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला जाएगा?

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। लॉर्ड्स में यह महिलाओं का पहला टेस्ट मैच भी है।

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:30 बजे शुरू होगा।

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय समयानुसार कितने बजे टॉस होगा?

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे टॉस होगा।

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच का भारत में किसी टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा?

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच का भारत में लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा।

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग किस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी?

इंडिया वुमन बनाम इंग्लैंड वुमन एकमात्र टेस्ट मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLiv) ऐप पर उपलब्ध होगी।

इस प्रकार हैं भारत और इंग्लैंड की टीमें

भारत: स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रिया पूनिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्नेह राणा, सायली सतघरे, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, नंदनी शर्मा, श्री चरणी।

इंग्लैंड: नैट सीवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, माइया बाउचर, एलिस कैप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, एमी जोंस (विकेटकीपर), हीथर नाइट, एम्मा लैंब, ग्रेस पॉट्स, ऐली थ्रेलकेल्ड, मैडी विलियर्स, इजी वोंग।