IND W vs ENG W 3rd T20I LIVE Streaming and Telecast details: भारत महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार (2 जून) को टाटन के द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। भारतीय महिला टीम ने पहला मैच 38 रन से जीता था। इंग्लैंड महिला टीम ने दूसरा मैच 26 जून को जीता। दूसरे मैच में इंग्लैंड महिला टीम ने 5 विकेट पर 168 रन बनाए। भारतीय टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना पाई। अब तीसरा मैच जीतने वाली टीम सीरीज जीत जाएगी।

आइए जानते भारत-इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा मैच कब है?

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार (2 जून) को है।

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा मैच टाटन के द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा।

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के तीसरे मैच का टॉस कब होगा?

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के तीसरे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार रात 10.30 बजे होगा।

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के तीसरा मैच कब से खेला जाएगा?

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के तीसरा मैच भारतीय समयानुसार शाम 11 बजे से खेला जाएगा।

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

भारत-इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान

12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत कौर को इस टीम की कमान सौंपी गई है और स्मृति मंधाना उपकप्तान हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर