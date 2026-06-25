India vs Bangladesh Live Cricket Score, ICC Women’s T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड में खेले जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला करो या मरो जैसा हो गया है। पहले मैच में पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स को हराने के बाद साउथ अफ्रीका से मिली हार ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। अब भारतीय टीम को अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत जरूरी है। भारत का इसके बाद आखिरी लीग मैच सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि भारत का सामना छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऐसे में हरमनप्रीत ब्रिगेड को वनडे विश्व कप की कहानी को दोहराना होगा और बचे हुए दोनों मुकाबलों में बेहतरीन खेल दिखाना होगा। अभी तक भारतीय टीम की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में रही है। जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर के बल्ले ने कुछ खास कमाल नहीं किया है। अब देखना होगा कि यह टीम कैसे सेमीफाइनल की रेस में खुद को बरकरार रखती है?
हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन सवालों के घेरे में
हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ 35 गेंद में 36, नीदरलैंड्स के खिलाफ 9 गेंद में 12 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 गेंद में 24 रन की पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट भी चर्चा का विषय है।
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मैनचेस्टर में भारत का खराब प्रदर्शन
मैनचेस्टर का मैदान भारत के लिए अच्छी यादें लेकर नहीं आया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर पिछले मैच में तीनों विभागों में टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अब उसी पिच पर वापसी करते हुए भारत को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में सुधार दिखाना होगा।
हरमनप्रीत कौर 17 रन बनाते ही पूरे करेंगी 500 रन
हरमनप्रीत कौर बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में 500 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनने से 17 रन दूर हैं। उनका मौजूदा फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में है।
दीप्ति शर्मा एक विकेट लेकर रचेंगी इतिहास
दीप्ति शर्मा अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। उनके नाम अभी 355 विकेट दर्ज हैं।
बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11
दिलारा अख्तर, जुआरिया फिरदौस, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना, शोभना मोस्तरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, राबिया खान, नाहिदा अख्तर, संजीदा अख्तर, मरूफा अख्तर।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, यास्तिका भाटिया/भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा।
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बांग्लादेश की चुनौती नहीं होगी आसान
भारतीय टीम के लिए बांग्लादेश की चुनौती आसान नहीं होगी। बांग्लादेश ने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था और तीन में से दो मैच जीत चुका है। अब भारत और बांग्लादेश के समान अंक हैं लेकिन भारत का नेट रनरेट अच्छा है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश की महिला टीम
निगार सुल्ताना (कप्तान एवं विकेटकीपर), नाहिदा अख्तर (उपकप्तान), दिलारा अख्तर (विकेटकीपर), जुएरिया फिरदौस (विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, तेज नेहर, शर्मिन अख्तर, राबेया खान, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, फरिहा त्रिस्ना, मारुफा अख्तर, संजीदा अख्तर मेघला, सुल्ताना खातून।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी।
IND W vs BAN W LIVE: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
भारत और बांग्लादेश के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इस मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे और मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी।
नमस्कार
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