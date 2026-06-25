India vs Bangladesh Live Cricket Score, ICC Women’s T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड में खेले जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला करो या मरो जैसा हो गया है। पहले मैच में पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स को हराने के बाद साउथ अफ्रीका से मिली हार ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। अब भारतीय टीम को अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत जरूरी है। भारत का इसके बाद आखिरी लीग मैच सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि भारत का सामना छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऐसे में हरमनप्रीत ब्रिगेड को वनडे विश्व कप की कहानी को दोहराना होगा और बचे हुए दोनों मुकाबलों में बेहतरीन खेल दिखाना होगा। अभी तक भारतीय टीम की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में रही है। जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर के बल्ले ने कुछ खास कमाल नहीं किया है। अब देखना होगा कि यह टीम कैसे सेमीफाइनल की रेस में खुद को बरकरार रखती है?

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