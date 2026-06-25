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India vs Bangladesh Live Cricket Score, ICC Women’s T20 World Cup 2026: भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड में खेले जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला करो या मरो जैसा हो गया है। पहले मैच में पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स को हराने के बाद साउथ अफ्रीका से मिली हार ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। अब भारतीय टीम को अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत जरूरी है। भारत का इसके बाद आखिरी लीग मैच सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि भारत का सामना छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऐसे में हरमनप्रीत ब्रिगेड को वनडे विश्व कप की कहानी को दोहराना होगा और बचे हुए दोनों मुकाबलों में बेहतरीन खेल दिखाना होगा। अभी तक भारतीय टीम की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में रही है। जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर के बल्ले ने कुछ खास कमाल नहीं किया है। अब देखना होगा कि यह टीम कैसे सेमीफाइनल की रेस में खुद को बरकरार रखती है?

Live Updates
16:51 (IST) 25 Jun 2026

हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन सवालों के घेरे में

हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ 35 गेंद में 36, नीदरलैंड्स के खिलाफ 9 गेंद में 12 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 गेंद में 24 रन की पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट भी चर्चा का विषय है।

16:35 (IST) 25 Jun 2026

IND vs IRE: छात्र वीजा पर गए आयरलैंड, अब टीम इंडिया के खिलाफ डेब्यू की तैयारी; जानें राजस्थान में जन्में जय मूंद्रा की कहानी

राजस्थान के टोंक में जन्मे जय मूंद्रा का चयन आयरलैंड की टी20 क्रिकेट टीम में हुआ है। यह खिलाड़ी भारत के खिलाफ ही डेब्यू की तैयारी कर रहे है। उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि वह स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड गए थे और फिर वहीं के नागरिक बन गए। ...और पढ़ें
16:32 (IST) 25 Jun 2026

मैनचेस्टर में भारत का खराब प्रदर्शन

मैनचेस्टर का मैदान भारत के लिए अच्छी यादें लेकर नहीं आया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर पिछले मैच में तीनों विभागों में टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अब उसी पिच पर वापसी करते हुए भारत को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में सुधार दिखाना होगा।

16:19 (IST) 25 Jun 2026

हरमनप्रीत कौर 17 रन बनाते ही पूरे करेंगी 500 रन

हरमनप्रीत कौर बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में 500 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनने से 17 रन दूर हैं। उनका मौजूदा फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में है।

16:13 (IST) 25 Jun 2026

दीप्ति शर्मा एक विकेट लेकर रचेंगी इतिहास

दीप्ति शर्मा अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। उनके नाम अभी 355 विकेट दर्ज हैं।

16:07 (IST) 25 Jun 2026

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11

दिलारा अख्तर, जुआरिया फिरदौस, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना, शोभना मोस्तरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, राबिया खान, नाहिदा अख्तर, संजीदा अख्तर, मरूफा अख्तर।

16:05 (IST) 25 Jun 2026

भारत की संभावित प्लेइंग 11

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, यास्तिका भाटिया/भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा।

16:00 (IST) 25 Jun 2026

महिला टी20 विश्व कप: एक महीने बाद भी नहीं मिली परफेक्ट प्लेइंग 11, अब भारत के सामने बांग्लादेश के खिलाफ ‘करो या मरो’ की चुनौती

इंग्लैंड दौरे पर एक महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद भी भारतीय टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 तय नहीं कर पाई है। मध्यक्रम में बदलाव, श्रेयंका पाटिल की चोट और गेंदबाजी संयोजन की चिंता के बीच भारत को बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। ...यहां पढ़ें
15:59 (IST) 25 Jun 2026

बांग्लादेश की चुनौती नहीं होगी आसान

भारतीय टीम के लिए बांग्लादेश की चुनौती आसान नहीं होगी। बांग्लादेश ने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था और तीन में से दो मैच जीत चुका है। अब भारत और बांग्लादेश के समान अंक हैं लेकिन भारत का नेट रनरेट अच्छा है।

15:58 (IST) 25 Jun 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश की महिला टीम

निगार सुल्ताना (कप्तान एवं विकेटकीपर), नाहिदा अख्तर (उपकप्तान), दिलारा अख्तर (विकेटकीपर), जुएरिया फिरदौस (विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, तेज नेहर, शर्मिन अख्तर, राबेया खान, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, फरिहा त्रिस्ना, मारुफा अख्तर, संजीदा अख्तर मेघला, सुल्ताना खातून।

15:58 (IST) 25 Jun 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी।

15:57 (IST) 25 Jun 2026

IND W vs BAN W LIVE: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

भारत और बांग्लादेश के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। इस मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे और मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी।

15:56 (IST) 25 Jun 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम बांग्लादेश, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले के लाइव स्कोर अपडेट्स समेत सभी जानकारियां मिलेंगी। वहीं इस मैच के साथ खेल की दुनिया की अन्य अपडेट्स भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।