ताहलिया मैकग्रा 24वां ओवर लेकर आईं। ताहलिया ने अपनी दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना को पवेलियन की राह दिखाई। लेग स्टम्प पर पिच की गई ताहलिया की गेंद को स्मृति मंधाना ने घुटने के बल बैठकर स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज से लगकर सीधे फाइन लेग की तरफ गई। अलाना किंग डीप से अंदर आईं, गेंद पर नज़रें गड़ाए रखीं और कैच लपक लिया। स्मृति काफी अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटीं। भारत ने अपना चौथा विकेट खो दिया है और अभी 26 ओवर का फेंके जाने बाकी हैं। स्मृति मंधाना 68 गेंद में 58 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान सात चौके लगाए।