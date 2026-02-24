India Vs Australia Women Cricket Match Live Score Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच तीन मैच की सीरीज का पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय ब्रिस्बेन स्थित एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीती थी। भारत ने पिछले साल नवी मुंबई में विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की महानतम खिलाड़ियों में से एक एलिसा हीली इसके बाद वनडे प्रारूप से विदा लेने जा रही हैं।
ऋचा घोष ने चौके से खोला खाता
दीप्ति शर्मा की जगह ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए आईं। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। ओवर की पांचवीं गेंद पर भी बाई की मदद से चौका आया। 25 ओवर के बाद इंडिया विमेंस का स्कोर 5 विकेट पर 111 रन है। ऋचा घोष के 5 गेंद में चार रन हैं। हरमनप्रीत कौर के 41 गेंद में 22 रन हैं।
स्मृति के बाद दीप्ति भी आउट
स्मृति मंधाना की जगह दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए आईं, लेकिन वह कुछ कमाल नहीं कर पाईं और 25वें ओवर की पहली गेंद पर अलाना किंग ने उन्हें सोफी मोलिनक्स के हाथों शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कराया। वह 4 गेंद में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।
स्मृति मंधाना लौटीं पवेलियन
ताहलिया मैकग्रा 24वां ओवर लेकर आईं। ताहलिया ने अपनी दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना को पवेलियन की राह दिखाई। लेग स्टम्प पर पिच की गई ताहलिया की गेंद को स्मृति मंधाना ने घुटने के बल बैठकर स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज से लगकर सीधे फाइन लेग की तरफ गई। अलाना किंग डीप से अंदर आईं, गेंद पर नज़रें गड़ाए रखीं और कैच लपक लिया। स्मृति काफी अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटीं। भारत ने अपना चौथा विकेट खो दिया है और अभी 26 ओवर का फेंके जाने बाकी हैं। स्मृति मंधाना 68 गेंद में 58 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान सात चौके लगाए।
स्मृति मंधाना ने 56 गेंद में पूरा किया था अर्धशतक
स्मृति मंधाना ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उनका यह अर्धशतक 56 गेंद में आया। इस मुश्किल परिस्थिति में उनका यह पचासा टीम के लिए बड़ा योगदान माना जाएगा। स्मृति मंधाना ने गेंद को ऑन-साइड से पुल करके एक रन लिया था।
भारत ने 22 ओवर में बनाए 95 रन
भारतीय पारी के 22 ओवर का खेल हो चुका है। इंडिया विमेंस का स्कोर 3 विकेट पर 95 रन है। स्मृति मंधाना के 64 गेंद में 56 रन हैं। उन्होंने अब तक सात चौके लगाए हैं। हरमनप्रीत कौर के 36 गेंद में 18 रन हैं। उन्होंने अब तक एक चौका लगाया है। दोनों के बीच 64 गेंद में 43 रन की साझेदारी हो चुकी है।
भारत की अच्छी नहीं रही शुरुआत
इंडिया विमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेंस पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ब्रिस्बेन स्थित एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला रहा है। हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला बहुत अच्छा अब तक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने 20 ओवर के भीतर सिर्फ 87 रन ही बनाए, जबकि प्रतिका रावल, शैफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के विकेट भी गंवा दिए।