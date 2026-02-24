Go to Live Updates

India Vs Australia Women Cricket Match Live Score Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच तीन मैच की सीरीज का पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय ब्रिस्बेन स्थित एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीती थी। भारत ने पिछले साल नवी मुंबई में विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की महानतम खिलाड़ियों में से एक एलिसा हीली इसके बाद वनडे प्रारूप से विदा लेने जा रही हैं।

11:14 (IST) 24 Feb 2026

ऋचा घोष ने चौके से खोला खाता

दीप्ति शर्मा की जगह ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए आईं। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। ओवर की पांचवीं गेंद पर भी बाई की मदद से चौका आया। 25 ओवर के बाद इंडिया विमेंस का स्कोर 5 विकेट पर 111 रन है। ऋचा घोष के 5 गेंद में चार रन हैं। हरमनप्रीत कौर के 41 गेंद में 22 रन हैं।

11:14 (IST) 24 Feb 2026

स्मृति के बाद दीप्ति भी आउट

स्मृति मंधाना की जगह दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए आईं, लेकिन वह कुछ कमाल नहीं कर पाईं और 25वें ओवर की पहली गेंद पर अलाना किंग ने उन्हें सोफी मोलिनक्स के हाथों शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कराया। वह 4 गेंद में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

11:04 (IST) 24 Feb 2026

स्मृति मंधाना लौटीं पवेलियन

ताहलिया मैकग्रा 24वां ओवर लेकर आईं। ताहलिया ने अपनी दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना को पवेलियन की राह दिखाई। लेग स्टम्प पर पिच की गई ताहलिया की गेंद को स्मृति मंधाना ने घुटने के बल बैठकर स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज से लगकर सीधे फाइन लेग की तरफ गई। अलाना किंग डीप से अंदर आईं, गेंद पर नज़रें गड़ाए रखीं और कैच लपक लिया। स्मृति काफी अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटीं। भारत ने अपना चौथा विकेट खो दिया है और अभी 26 ओवर का फेंके जाने बाकी हैं। स्मृति मंधाना 68 गेंद में 58 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान सात चौके लगाए।

10:58 (IST) 24 Feb 2026

स्मृति मंधाना ने 56 गेंद में पूरा किया था अर्धशतक

स्मृति मंधाना ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उनका यह अर्धशतक 56 गेंद में आया। इस मुश्किल परिस्थिति में उनका यह पचासा टीम के लिए बड़ा योगदान माना जाएगा। स्मृति मंधाना ने गेंद को ऑन-साइड से पुल करके एक रन लिया था।

10:56 (IST) 24 Feb 2026

भारत ने 22 ओवर में बनाए 95 रन

भारतीय पारी के 22 ओवर का खेल हो चुका है। इंडिया विमेंस का स्कोर 3 विकेट पर 95 रन है। स्मृति मंधाना के 64 गेंद में 56 रन हैं। उन्होंने अब तक सात चौके लगाए हैं। हरमनप्रीत कौर के 36 गेंद में 18 रन हैं। उन्होंने अब तक एक चौका लगाया है। दोनों के बीच 64 गेंद में 43 रन की साझेदारी हो चुकी है।

10:53 (IST) 24 Feb 2026

भारत की अच्छी नहीं रही शुरुआत

इंडिया विमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेंस पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ब्रिस्बेन स्थित एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला रहा है। हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला बहुत अच्छा अब तक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने 20 ओवर के भीतर सिर्फ 87 रन ही बनाए, जबकि प्रतिका रावल, शैफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के विकेट भी गंवा दिए।