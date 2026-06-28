India W vs Australia W Cricket Match Live Streaming: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है। इस मुकाबले से ही ग्रुप ए की सेमीफाइनल की तस्वीर तय होगी। ग्रुप बी से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल की रेस जारी है। अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया की कठिन चुनौती पार करनी होगी।

भारत ने अभी तक पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश को मात दी है। जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हार ने भारतीय टीम के लिए समीकरण मुश्किल कर दिए हैं। अगर टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई तो उसे बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार की कामना करनी होगी। लॉर्डस के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाला यह मुकाबला मौजूदा वर्ल्ड कप के आगे की दिशा को तय कर सकता है। क्योंकि, इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ अफ्रीका को प्रबल दावेदार भी माना गया है।

INDIA W vs AUSTRALIA W Match, Women’s T20 World Cup 2026 LIVE Streaming Details:-

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच कब खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच रविवार यानी 28 जून 2026 को खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच रविवार यानी 28 जून 2026 को खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महामुकाबला कहां खेला जाएगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महामुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महामुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टॉस कितने बजे होगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच कितने बजे शुरू होगा?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख पाएंगे।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख पाएंगे। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: सोफी मोलिनक्स (कप्तान), निकोला कैरी, ऐश्लेग गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्राथ, बेथ मूनी, एलिस पैरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम।

शैफाली-स्मृति ओपनर, इन्हें भी मौका; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना होगा। इस मैच के लिए भारत की संभावित अंतिम ग्यारह कुछ इस तरह की हो सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर