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India vs Australia LIVE Cricket Scorecard: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मैच रविवार (28 जून) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। वह और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में हैं। साउथ अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले पूरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक पांच टी20 विश्व कप संस्करणों में 27 मैचों में से 24 जीते हैं। उन तीन हार में से दो भारत के खिलाफ आई हैं।

IND vs AUS T20 World Cup 2026 LIVE Streaming Details: Watch Here

Live Updates
16:10 (IST) 28 Jun 2026

साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा देता है तो भारत पर से दबाव कम हो जाएगा

अगर साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा देता है तो भारत पर से दबाव कम हो जाएगा क्योंकि हार के बावजूद भी हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अंतिम चार में जगह बना सकती है अगर उसका नेट रन रेट 2.268 दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा 0.734 से बेहतर बना रहता है।

15:58 (IST) 28 Jun 2026

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप ए की अंक तालिका

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के 8, भारत के 6, साउथ अफ्रीका के 6 और बांग्लादेश के 4 अंक हैं।

15:48 (IST) 28 Jun 2026

भारत का स्क्वाड

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत।

15:38 (IST) 28 Jun 2026
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

बेथ मूनी (विकेट कीपर), जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), अलाना किंग, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, फीबी लिचफील्ड, मेगन शुट्ट, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैकग्राथ।

15:27 (IST) 28 Jun 2026

एश गार्डनर से स्मृति मंधाना को खतरा

एश गार्डनर से स्मृति मंधाना को खतरा है। उन्होंने 31 टी20 मैचों में स्मृति मंधाना को 10 बार आउट किया है

15:21 (IST) 28 Jun 2026

दीप्ति शर्मा इतिहास रचने से एक विकेट दूर

दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। दिग्गज झूलन गोस्वामी और दीप्ति के बराबर विकेट हैं।

15:19 (IST) 28 Jun 2026

क्या ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा सकता है

ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक पांच टी20 विश्व कप संस्करणों में 27 मैचों में से 24 जीते हैं। उन तीन हार में से दो भारत के खिलाफ आई हैं।

15:18 (IST) 28 Jun 2026

भारत और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस में

भारत और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में हैं। साउथ अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले पूरा होगा।

15:18 (IST) 28 Jun 2026

भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मैच

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। वह और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में हैं।

15:17 (IST) 28 Jun 2026

यहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। यह मैच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।