India vs Australia LIVE Cricket Scorecard: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मैच रविवार (28 जून) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। वह और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में हैं। साउथ अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले पूरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक पांच टी20 विश्व कप संस्करणों में 27 मैचों में से 24 जीते हैं। उन तीन हार में से दो भारत के खिलाफ आई हैं।

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