India vs Australia LIVE Cricket Scorecard: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मैच रविवार (28 जून) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। वह और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में हैं। साउथ अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले पूरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक पांच टी20 विश्व कप संस्करणों में 27 मैचों में से 24 जीते हैं। उन तीन हार में से दो भारत के खिलाफ आई हैं।
IND vs AUS T20 World Cup 2026 LIVE Streaming Details: Watch Here
साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा देता है तो भारत पर से दबाव कम हो जाएगा
अगर साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा देता है तो भारत पर से दबाव कम हो जाएगा क्योंकि हार के बावजूद भी हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम अंतिम चार में जगह बना सकती है अगर उसका नेट रन रेट 2.268 दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा 0.734 से बेहतर बना रहता है।
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप ए की अंक तालिका
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के 8, भारत के 6, साउथ अफ्रीका के 6 और बांग्लादेश के 4 अंक हैं।
भारत का स्क्वाड
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत।
बेथ मूनी (विकेट कीपर), जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), अलाना किंग, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, फीबी लिचफील्ड, मेगन शुट्ट, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैकग्राथ।
एश गार्डनर से स्मृति मंधाना को खतरा
एश गार्डनर से स्मृति मंधाना को खतरा है। उन्होंने 31 टी20 मैचों में स्मृति मंधाना को 10 बार आउट किया है
दीप्ति शर्मा इतिहास रचने से एक विकेट दूर
दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। दिग्गज झूलन गोस्वामी और दीप्ति के बराबर विकेट हैं।
क्या ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा सकता है
ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक पांच टी20 विश्व कप संस्करणों में 27 मैचों में से 24 जीते हैं। उन तीन हार में से दो भारत के खिलाफ आई हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस में
भारत और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में हैं। साउथ अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले पूरा होगा।
भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मैच
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। वह और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में हैं।
यहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। यह मैच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।