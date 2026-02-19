IND W vs AUS W Match LIVE Updates: भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कैनबेरा में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीता था और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब दूसरे मुकाबले में भारत की नजरें होंगी सीरीज कब्जाने पर।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व चैंपियन बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर है। वहीं जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले महिला टीम ऑस्ट्रेलिया में अपनी तैयारियों का जायजा भी ले रही है। हरमनप्रीत ब्रिगेड की नजरें अब टी20 में विश्व चैंपियन बनने पर हैं।
दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटिल।
ऑस्ट्रेलिया: डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेयरहम।
सिडनी में बारिश बनी विलेन, कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा फायदा?
सिडनी में बारिश के कारण मुकाबला पूरे ओवर का हो नहीं पाया। अब कैनबेरा में दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, वहां मौसम साफ है। वहीं इस मैच में होम टीम ऑस्ट्रेलिया को मदद मिल सकती है।
ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11
बेथ मूनी, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, निकोला कैरी, एनाबेल सदरलैंड, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), डार्सी ब्राउन, किम गार्थ।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, क्रांति गौड़।
मिताली राज की कप्तानी में मिली थी जीत
भारतीय महिला टीम तीसरी बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 1 से ज्यादा मैचों की टी20 द्विपक्षीय सीरीज खेल रही है। 2016 में मिताली राज की कप्तानी में टीम ने 2-1 से यहां सीरीज जीती थी। अब 10 साल बाद हरमनप्रीत कौर के पास भी ऐसा करने का सुनहरा मौका है।
क्रिकेट लीग के दौरान बड़ा हादसा: मधुमक्खियों के हमले में अंपायर की मौत, कई खिलाड़ी भी घायल
T20 World Cup: भारत का सुपर 8 में पहला मैच कब? यहां देखें तारीख, समय, जगह और अन्य जानकारी
श्रेयांका पाटिल की वापसी खराब
श्रेयांका पाटिल की इंजरी के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई। पहले टी20 में उन्होंने 2 ओवर में 24 रन लुटाए। ऐसे में उनकी वापसी खराब साबित हुई। अब दूसरे टी20 में वह कुछ खास करना चाहेंगी।
शेफाली वर्मा से फिर होगी उम्मीद
शेफाली वर्मा ने पहले टी20 में 11 गेंद पर 21 रन की तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने एक चौका और दो छक्के लगाए थे। अब दूसरे टी20 में भी उनके ऊपर सभी की नजरें टिकी होंगी।
पहले मैच में भारत को मिली थी जीत
भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीता था। इस मैच में गेंदबाजी शानदार हुई थी और ऑस्ट्रेलियाई टीम 133 रन पर ही सिमट गई थी। भारत ने तेज शुरुआत के साथ 5.1 ओवर में 1 विकेट पर 50 रन बना लिए थे।
हरमनप्रीत कौर की नजरें सीरीज कब्जाने पर
भारतीय टीम ने एकमात्र टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में 2016 में जीती थी। अब इस बार 1-0 की बढ़त के बाद हरमनप्रीत कौर की नजरें दोबारा एक दशक के इंतजार के बाद यहां सीरीज कब्जाने पर होंगी।
कहां होगा मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे महिला टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 3 के चैनल पर होगा। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय फैंस के लिए फ्री में जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।
कब और कितने बजे भारत में शुरू होगा मैच?
यह मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1.45 पर शुरू होगा। वहीं मैच का टॉस दोपहर 1.15 पर होगा।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच के लाइव स्कोर अपडेट्स मिलेंगे। वहीं इस ब्लॉग में आपको खेल जगत की अन्य खबरें भी मिलती रहेंगी।