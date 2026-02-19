IND W vs AUS W Match LIVE Updates: भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कैनबेरा में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीता था और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब दूसरे मुकाबले में भारत की नजरें होंगी सीरीज कब्जाने पर।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व चैंपियन बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर है। वहीं जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले महिला टीम ऑस्ट्रेलिया में अपनी तैयारियों का जायजा भी ले रही है। हरमनप्रीत ब्रिगेड की नजरें अब टी20 में विश्व चैंपियन बनने पर हैं।

दोनों टीमों के स्क्वाड

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, श्रेयंका पाटिल।

ऑस्ट्रेलिया: डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फीबी लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेयरहम।

Live Updates