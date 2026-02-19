Go to Live Updates

IND W vs AUS W Match LIVE Updates: भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कैनबेरा में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीता था और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब दूसरे मुकाबले में भारत की नजरें होंगी सीरीज कब्जाने पर।भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व चैंपियन बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर है।

Live Updates
14:49 (IST) 19 Feb 2026

बेथ मूनी 46 पर आउट, ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 128 पर गिरा

ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पार्टनरशिप 128 रन पर टूटी। अरुंधति रेड्डी ने बेथ मूनी को 46 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। जॉर्जिया वॉल 81 रन बनाकर क्रीज पर डटी हैं।

14:41 (IST) 19 Feb 2026

ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 पार, भारत को विकेट की तलाश

भारतीय बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट नहीं गिरा पाई हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12वें ओवर में 100 पार पहुंचा। जॉर्जिया वॉल 78 और बेथ मूनी 35 रन बनाकर डटी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 13 ओवर के बाद 114/0

14:30 (IST) 19 Feb 2026

ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में 86/0

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही है और 10 ओवर में टीम ने बिना किसी विकेट के 86 रन बना लिए हैं। जॉर्जिया वॉल (64) अर्धशतक लगाकर तेज खेल रही हैं। वहीं बेथ मूनी (21) सधी हुई बल्लेबाजी से उनका साथ निभा रही हैं।

14:20 (IST) 19 Feb 2026

जॉर्जिया वॉल का तूफानी पचासा

आठ ओवर का खेल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट खोए 69 रन है। जॉर्जिया वॉल के 32 गेंद में 55 रन हैं। उन्होंने 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। बेथ मूनी के 16 गेंद में 14 रन हैं।

14:12 (IST) 19 Feb 2026

जॉर्जिया ने 23 गेंद में ठोके 36 रन

जॉर्जिया वॉल काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रही हैं। वह 23 गेंद में 36 रन बना चुकी हैं। इसमें उन्होंने छह चौके लगाए हैं। जॉर्जिया ने छठे ओवर में क्रांति गौड़ की पहली और दूसरी गेंद पर चौके लगाए। बेथ मूनी ने आखिरी गेंद पर चौका लगाए। क्रांति गौड़ तीन ओवर में 24 रन दे चुकी हैं।

14:08 (IST) 19 Feb 2026

ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 35/0

पांच ओवर का खेल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया वुमन टीम का स्कोर बिना विकेट खोए 35 रन है। जॉर्जिया वॉल के 20 गेंद में 27 और बेथ मूनी के 10 गेंद में आठ रन हैं।

13:56 (IST) 19 Feb 2026

क्रांति गौड़ की भी अच्छी गेंदबाजी

भारत के लिए दूसरा ओवर क्रांति गौड़ ने फेंका और सिर्फ 5 रन ही दिए। पहले ओवर में रेणुका ने 3 रन दिए थे। दो ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8/0

13:55 (IST) 19 Feb 2026

13:50 (IST) 19 Feb 2026

रेणुका ठाकुर की कसी शुरुआत

रेणुका सिंह ठाकुर ने भारत के लिए गेंदबाजी में कसी शुरुआत की है। उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए औ दोनों कंगारू ओपनर्स बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल को बांधकर रखा।

13:18 (IST) 19 Feb 2026
भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

13:18 (IST) 19 Feb 2026

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

बेथ मूनी, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, निकोला कैरी, एनाबेल सदरलैंड, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), डार्सी ब्राउन, किम गार्थ।

13:17 (IST) 19 Feb 2026

भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी।

12:59 (IST) 19 Feb 2026

सिडनी में बारिश बनी विलेन, कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा फायदा?

सिडनी में बारिश के कारण मुकाबला पूरे ओवर का हो नहीं पाया। अब कैनबेरा में दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, वहां मौसम साफ है। वहीं इस मैच में होम टीम ऑस्ट्रेलिया को मदद मिल सकती है।

12:37 (IST) 19 Feb 2026

12:34 (IST) 19 Feb 2026

12:19 (IST) 19 Feb 2026

मिताली राज की कप्तानी में मिली थी जीत

भारतीय महिला टीम तीसरी बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 1 से ज्यादा मैचों की टी20 द्विपक्षीय सीरीज खेल रही है। 2016 में मिताली राज की कप्तानी में टीम ने 2-1 से यहां सीरीज जीती थी। अब 10 साल बाद हरमनप्रीत कौर के पास भी ऐसा करने का सुनहरा मौका है।

12:15 (IST) 19 Feb 2026

12:14 (IST) 19 Feb 2026

12:12 (IST) 19 Feb 2026

श्रेयांका पाटिल की वापसी खराब

श्रेयांका पाटिल की इंजरी के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई। पहले टी20 में उन्होंने 2 ओवर में 24 रन लुटाए। ऐसे में उनकी वापसी खराब साबित हुई। अब दूसरे टी20 में वह कुछ खास करना चाहेंगी।

12:10 (IST) 19 Feb 2026

शेफाली वर्मा से फिर होगी उम्मीद

शेफाली वर्मा ने पहले टी20 में 11 गेंद पर 21 रन की तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने एक चौका और दो छक्के लगाए थे। अब दूसरे टी20 में भी उनके ऊपर सभी की नजरें टिकी होंगी।

12:09 (IST) 19 Feb 2026

पहले मैच में भारत को मिली थी जीत

भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीता था। इस मैच में गेंदबाजी शानदार हुई थी और ऑस्ट्रेलियाई टीम 133 रन पर ही सिमट गई थी। भारत ने तेज शुरुआत के साथ 5.1 ओवर में 1 विकेट पर 50 रन बना लिए थे।

12:08 (IST) 19 Feb 2026

हरमनप्रीत कौर की नजरें सीरीज कब्जाने पर

भारतीय टीम ने एकमात्र टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में 2016 में जीती थी। अब इस बार 1-0 की बढ़त के बाद हरमनप्रीत कौर की नजरें दोबारा एक दशक के इंतजार के बाद यहां सीरीज कब्जाने पर होंगी।

12:07 (IST) 19 Feb 2026

कहां होगा मैच का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे महिला टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 3 के चैनल पर होगा। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय फैंस के लिए फ्री में जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

12:06 (IST) 19 Feb 2026

कब और कितने बजे भारत में शुरू होगा मैच?

यह मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1.45 पर शुरू होगा। वहीं मैच का टॉस दोपहर 1.15 पर होगा।

12:05 (IST) 19 Feb 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच के लाइव स्कोर अपडेट्स मिलेंगे। वहीं इस ब्लॉग में आपको खेल जगत की अन्य खबरें भी मिलती रहेंगी।