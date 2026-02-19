IND W vs AUS W Match LIVE Updates: भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कैनबेरा में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस प्रणाली से जीता था और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब दूसरे मुकाबले में भारत की नजरें होंगी सीरीज कब्जाने पर।भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व चैंपियन बनने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर है।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, क्रांति गौड़।

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, निकोला कैरी, एनाबेल सदरलैंड, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), डार्सी ब्राउन, किम गार्थ।

Live Updates