India vs Zimbabwe 1st T20I Cricket Match Live Streaming: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच गुरुवार यानी 23 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा। हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम पहला टी20 मैच जीतने की कोशिश करेगी। श्रेयस की कप्तानी में भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के एक भी मैच में जीत नहीं मिली थी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर सबसे ज्यादा निगाहें रहने वाली है जिनका इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू तो हुआ था, लेकिन वो तीन मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे। यही नहीं इस सीरीज में कई युवा तेज गेंदबाजों को खेलने और खुद को साबित करने का भी मौका मिलेगा। वहीं रिंकू सिंह पर भी निगाहें होंगी जिनकी टी20 टीम में वापसी हुई है। वैसे भारतीय टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड में मेजबान टीमों से कड़ी टक्कर मिली थी ऐसे में जिम्बाब्वे भी अपनी धरती पर भारतीय टीम को टक्कर दे सकती है। इस मैच को लाइव कैसे देख सकते हैं जानते हैं।

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच को लाइव कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण Unite8 Sports TV पर किया जाएगा। इसके अलावा DD Sports पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा।

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी?

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी20मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode पर उपलब्ध होगी।

भारत बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड

इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में भारत का पलड़ा जिम्बाब्वे पर काफी भारी रहा है। दोनों टीमें 14 बार आमने-सामने हुई हैं जिनमें से भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। दोनों टीमें आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भिड़ी थीं जिसमें भारत ने 72 रनों से जीत हासिल की थी। जुलाई 2024 में भारत के जिम्बाब्वे दौरे पर भारत ने 4-1 से सीरीज जीती थी।

टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुम्बा, तफदजवा त्सिगा।

रोहित-गिल ओपनर, क्रुणाल-भुवी IN, इशान OUT; 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए हनुमा विहारी ने चुनी अपनी प्लेइंग इलेवन

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने अपनी प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने इशान को जगह नहीं दी। उन्होंने अपनी इस टीम में क्रुणाल पंड्या और भुवनेश्वर कुमार को जगह दी जबकि रोहित-गिल टीम के ओपनर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)