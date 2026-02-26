Go to Live Updates

IND vs ZIM Super 8 Cricket Match LIVE Score: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में आज यानी 26 फरवरी को ‘सुपर थर्सडे’ है। गुरुवार को दो मैच हैं। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं। दूसरा मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम पर शाम सात बजे से खेला जाना है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे को हर हाल में हराना ही होगा। इसके अलावा प्रार्थना करनी होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका जीत हासिल करे। इसके अलावा एक मार्च को वेस्टइंडीज से होने वाले मैच में भी जीत हासिल करनी होगी।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

India 

vs

Zimbabwe  

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 8 )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)

Live Updates
17:11 (IST) 26 Feb 2026

17:08 (IST) 26 Feb 2026

16:55 (IST) 26 Feb 2026

तिलक वर्मा चौथे नंबर पर कर सकते हैं बैटिंग

संजू अगर टीम में वापस आते हैं तो फिर इशान किशन तीसरे नंबर पर दिख सकते हैं जबकि तिलक वर्मा चौथे नंबर पर खेल सकते हैं। सूर्यकुमार यादव इस स्थिति में पांचवें नंबर पर आ सकते हैं।

16:50 (IST) 26 Feb 2026

कैफ ने कहा- संजू सैमसन को टीम में करो शामिल

साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने कहा कि संजू सैमसन को टीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। संजू से आने से टीम की बैटिंग को और मजबूती मिलेगी।

16:49 (IST) 26 Feb 2026

सहवाग ने कहा- बैखौफ क्रिकेट खेलो

जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम को सलाह दी कि उन्हें बेखौफ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। डरकर खेलने से उन्हें जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी हार मिल सकती है।

16:47 (IST) 26 Feb 2026

ऑफ स्पिनर्स के सामने फंस रहे हैं भारतीय लेफ्ट हैंडर्स

टी20 वर्ल्ड कप के अब तक के मुकाबलों देखा गया है कि भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज अब तक ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ फंस रहे हैं। भारतीय बल्लेबाजों को इस कमजोरी पर काबू पाना होगा।

16:43 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Live Update: सूर्यकुमार यादव को लेनी होगी जिम्मेदारी

सूर्यकुमार यादव ने अब तक भारत की तरफ से इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने निराश किया था।

16:37 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Live Update: रिंकू सिंह हो सकते हैं बाहर

संजू सैमसन की अगर प्लेइंग 11 में वापसी होती है तो फिर इस स्थिति में रिंकू सिंह टीम से बाहर हो सकते हैं। रिंकू सिंह पिता की तबीयत खराब होने की वजह से घर वापस लौटे थे, लेकिन वो फिर से टीम के साथ जुड़ चुके हैं।

16:36 (IST) 26 Feb 2026
IND vs ZIM Super 8 Live Update: संजू सैमसन की हो सकती है वापसी

जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन की टीम में वापसी की संभावना है। संजू पिछले की मैचों से बेंच पर बैठे हैं। संजू के आने से भारत के दाएं-बाएं हाथ का कांबिनेशन सुधरेगा।

16:33 (IST) 26 Feb 2026

16:33 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: सिकंदर रजा के खेलने की संभावना

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके हार में गंभीर चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

16:30 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: वापसी की कोशिश करेगा जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे को सुपर 8 के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने बुरी तरह से हराया था। जिम्बाब्वे की टीम चौंकाने में माहिर है और वो भारत के खिलाफ वापसी की पूरी कोशिश करेगा।

16:29 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: तिलक वर्मा बड़े स्कोर के लिए तरसे

तिलक वर्मा हर मैच में 20-25 रन तो बना रहे हैं, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। प्रोटियाज को खिलाफ तो वो सिर्फ एक रन पर ही आउट हो गए थे। तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट भी चिंता का विषय है। टीम की खराब बल्लेबाजी के लिए वो भी जिम्मेदार हैं।

16:28 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: इशान किशन डक पर हुए थे आउट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक तो खाता खोल पाए थे, लेकिन इशान किशन फिर डक पर आउट हो गए। इशान ने शुरुआती मैचों में रन बनाए, लेकिन वो भी पिछले दो मैचों से निराश कर रहे हैं।

16:27 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: अभिषेक की फॉर्म चिंता का विषय

भारतीय ओपनर अभिषेक खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। तीन मैचों में लगातार डक पर आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने कुछ रन तो बनाए, लेकिन बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाए।

16:26 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: अक्षर पटेल की हो सकती है वापसी

जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम में अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। अगर प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल वापस आते हैं तो फिर वाशिंगटन सुंदर बाहर हो सकते हैं।

16:25 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: भारत की टीम

इशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, संजू सैमसन।

16:25 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: जिम्बाब्वे की टीम

तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, बेन करन, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा।

16:24 (IST) 26 Feb 2026

IND vs ZIM Super 8 Match Today: भारत बनाम जिम्बाब्वे मुकाबला

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुपर 8 में भारत का सामना जिम्बाब्वे के साथ होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए जनसत्ता डॉट कॉम के साथ जुड़े रहें।