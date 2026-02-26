Go to Live Updates

IND vs ZIM Super 8 Cricket Match LIVE Updates: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना जिम्बाब्वे के साथ चेन्नई में हो रहा है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है यानी भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।

इस मुकाबले के लिए भारत ने 2 जबकि जिम्बाब्वे ने अपनी टीम में एक बदलाव किए। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

India 
0/0 (0.0)

vs

Zimbabwe  

Match yet to begin ( Day – Super 8 – Match 8 )
Zimbabwe elected to field

View Scorecard

भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा।

Live Updates
18:40 (IST) 26 Feb 2026

जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11

तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा।

18:40 (IST) 26 Feb 2026

भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

18:39 (IST) 26 Feb 2026

भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव

इस मैच के लिए भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी हुई है जबकि वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को ड्रॉप किया गया है।

18:35 (IST) 26 Feb 2026

जिम्बाब्वे ने टॉस जीता

जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यानी भारत अब पहले बल्लेबाजी करेगा।

18:20 (IST) 26 Feb 2026

चेन्नई में बल्लेबाजों का रहेगा बोलबाला

चेन्नई की पिच पर आमतौर पर स्पिनर को मदद मिलती है, लेकिन पिछले कुछ समय से बल्लेबाजों का यहां बोलबाला रहा है। इस मैदान पर बड़ा स्कोर बन सकता है।

18:19 (IST) 26 Feb 2026

कुछ देर में होगा टॉस

भारत-जिम्बाब्वे मुकाबले के लिए अब से कुछ ही देर में टॉस होगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है।

18:16 (IST) 26 Feb 2026

वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत के बाद भारत की राह आसान, ये है सेमीफाइनल का गणित

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराकर भारत की राह आसान कर दी। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना होगा। ...यहां पढ़ें
18:12 (IST) 26 Feb 2026

'अगर मैं होता को अभिषेक को ड्रॉप कर देता', सहवाग ने भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव को लेकर दी अहम सलाह

सहवाग ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले कहा कि अगर मैं वहां होता तो अभिषेक शर्मा को आराम देता और संजू सैमसन का मौका देता। भारतीय टीम सबकुछ सही कर रही है सिर्फ प्लेइंग 11 के चयन में टीम को परेशानी हो रही है। ...यहां पढ़ें
18:11 (IST) 26 Feb 2026
जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

18:10 (IST) 26 Feb 2026

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

18:07 (IST) 26 Feb 2026

जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर में हैं सिर्फ दो बाएं हाथ के बैटर

भातरीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने साफ कर दिया है कि जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर में सिर्फ दो बाएं हाथ के बैटर हैं और इसकी वजह से अक्षर पटेल की टीम में वापसी होगी।

18:05 (IST) 26 Feb 2026

भारत-जिम्बाब्वे मैच लाइव स्ट्रीमिंग

भारत-जिम्बाब्वे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर की जाएगी। वहीं इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

17:59 (IST) 26 Feb 2026

ऑफ स्पिनर्स ने टारगेट किए भारत के बाएं हत्था बल्लेबाज

शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या निचले क्रम पर आक्रामक पारियां नहीं खेलते तो कुछ मैचों में तो भारत का स्कोर सम्मानजनक भी नहीं रहता। बाएं हाथ के तीन बल्लेबाजों इशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के सामने विरोधी टीमों ने पावरप्ले में आफ स्पिनरों का उपयोग किया है।

17:58 (IST) 26 Feb 2026

इशान को दूसरे छोर से नहीं मिल रहा सहयोग

इशान किशन 193 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पा रहा। सूर्यकुमार यादव ने 180 रन बनाये हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 127 रहा है जो उनके टी20 करियर के 161 के स्ट्राइक रेट से काफी कम है जिससे इशान पर काफी दबाव बन गया है।

17:54 (IST) 26 Feb 2026

तिलक वर्मा को करना होगा सुधार

तिलक वर्मा को भी अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। अभिषेक के खराब फॉर्म के कारण तिलक को इशान किशन का बखूबी साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

17:54 (IST) 26 Feb 2026

हैरी ब्रूक ने किया था अच्छा प्रदर्शन

हैरी ब्रूक कभी भी स्पिनरों के सामने सहज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी स्पिन आक्रमण की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने रक्षात्मक और आक्रामक बल्लेबाजी का अच्छा तालमेल पेश किया।

17:52 (IST) 26 Feb 2026

हैरी ब्रूक से प्रेरणा लें अभिषेक शर्मा

अभिषेक की शैली में ही खेलने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने खेल में बदलाव किया और पल्लीकेले में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाया। उनकी पारी देखकर ही शायद अभिषेक शर्मा को ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिले।

17:50 (IST) 26 Feb 2026

भारत को हो रहा नुकसान

सपाट पिचों पर आफ स्पिनरों के सामने वह अपने पसंदीदा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं, जिसका भारत को नुकसान हो रहा है। इस टूर्नामेंट में चार मैचों में वह 15 रन ही बना सके हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 75 और औसत 3.75 रहा। सवाल यह है कि आक्रामक बल्लेबाजी की स्वाभाविक शैली को तिलांजलि देकर क्या वह कुछ रन बना सकेंगे।

17:45 (IST) 26 Feb 2026

पेट के संक्रमण के बाद अभिषेक ने खोई लय

विश्व कप से पहले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और इशान किशन शानदार फॉर्म में थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया था, लेकिन पेट के संक्रमण के बाद से अभिषेक की लय खो गई है।

17:45 (IST) 26 Feb 2026

मयंक अग्रवाल ने ठोका शतक, नहीं चले राहुल, देवदत्त पडीक्कल, करुण नायर; कर्नाटक अभी जम्मू-कश्मीर से 364 रन पीछे

Ranji Trophy: जम्मू-कश्मीर के खिलाफ फाइनल के तीसरे दिन मयंक अग्रवाल ने शतक लगाया और वो 130 रन बनाकर खेल रहे हैं। कर्नाटक के दिग्गज बैटर केएल राहुल, देवदत्त पडीक्कल, करुण नायर पहली पारी में नहीं चले। ...अधिक जानकारी
17:45 (IST) 26 Feb 2026

माइनस में है भारत का नेट रनरेट

दक्षिण अफ्रीका से रविवार को 76 रन से हार के बाद भारत का नेट रनरेट (माइनस 3.80) खराब हो गया है जिससे सेमीफाइनल की उम्मीद बनाये रखने के लिये यह मुकाबला हर हालत में बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके लिये पारी की शुरुआत और तीसरे नंबर की समस्या से पार पाना होगा।

17:43 (IST) 26 Feb 2026

भारत को करना होगा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

शीर्ष क्रम की नाकामी और पिछली हार के बाद भारी दबाव से जूझ रही गत चैंपियन भारतीय टीम को 'जाइंट किलर' जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के 'करो या मरो' के मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

17:26 (IST) 26 Feb 2026

मेडन ओवर के मामले में बुमराह नगारवा नंबर वन

सभी फुल मेंबर बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह और रिचर्ड नगारवा ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डाले हैं। दोनों ने अब तक 12-12 ओवर मेडन फेंके हैं।

17:26 (IST) 26 Feb 2026

बुमराह-अर्शदीप की जोड़ी मैच जीतने की गारंटी?

जसप्रीत बुमराह ने 33 और अर्शदीप सिंह ने 32 विकेट लिए हैं। भारत ने विश्व कप में 11 में से 10 उन मुकाबलों को जीता है, जिनमें ये दोनों शामिल रहे हैं।

17:25 (IST) 26 Feb 2026

बुमराह-अर्शदीप को लेनी होगी जिम्मेदारी

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह आईसीसी टी20 विश्व कप में विकेट लेने वाले भारत के शीर्ष दो खिलाड़ी हैं।

17:25 (IST) 26 Feb 2026

जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ट्रंप कार्ड

सिकंदर रजा इस वर्ल्ड कप में अहम रहे हैं, लेकिन… भारत के खिलाफ 10 टी20 इंटरनेशनल में उनका औसत 16.30 रन का है। इसमें उनका सबसे ज्यादा स्कोर 46 रन है।

17:24 (IST) 26 Feb 2026

ब्रायन बेनेट क्या करेंगे कमाल

ब्रायन बेनेट 2024 की शुरुआत से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 1748 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

17:23 (IST) 26 Feb 2026

भारत का खराब रिकॉर्ड

इस वर्ल्ड कप में पहले विकेट के लिए भारतीय टीम का औसत 6.80 है, जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 20 टीमों में सबसे कम है।

17:21 (IST) 26 Feb 2026

ये है जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

17:21 (IST) 26 Feb 2026

ये है भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।