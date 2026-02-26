IND vs ZIM Super 8 Cricket Match LIVE Updates: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना जिम्बाब्वे के साथ चेन्नई में हो रहा है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है यानी भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।
इस मुकाबले के लिए भारत ने 2 जबकि जिम्बाब्वे ने अपनी टीम में एक बदलाव किए। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
India
0/0 (0.0)
Zimbabwe
Match yet to begin ( Day – Super 8 – Match 8 )
Zimbabwe elected to field
भारत की प्लेइंग 11
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11
तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा।
भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव
इस मैच के लिए भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी हुई है जबकि वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को ड्रॉप किया गया है।
जिम्बाब्वे ने टॉस जीता
जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यानी भारत अब पहले बल्लेबाजी करेगा।
चेन्नई में बल्लेबाजों का रहेगा बोलबाला
चेन्नई की पिच पर आमतौर पर स्पिनर को मदद मिलती है, लेकिन पिछले कुछ समय से बल्लेबाजों का यहां बोलबाला रहा है। इस मैदान पर बड़ा स्कोर बन सकता है।
कुछ देर में होगा टॉस
भारत-जिम्बाब्वे मुकाबले के लिए अब से कुछ ही देर में टॉस होगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर में हैं सिर्फ दो बाएं हाथ के बैटर
भातरीय बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने साफ कर दिया है कि जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर में सिर्फ दो बाएं हाथ के बैटर हैं और इसकी वजह से अक्षर पटेल की टीम में वापसी होगी।
भारत-जिम्बाब्वे मैच लाइव स्ट्रीमिंग
भारत-जिम्बाब्वे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर की जाएगी। वहीं इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।
ऑफ स्पिनर्स ने टारगेट किए भारत के बाएं हत्था बल्लेबाज
शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या निचले क्रम पर आक्रामक पारियां नहीं खेलते तो कुछ मैचों में तो भारत का स्कोर सम्मानजनक भी नहीं रहता। बाएं हाथ के तीन बल्लेबाजों इशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के सामने विरोधी टीमों ने पावरप्ले में आफ स्पिनरों का उपयोग किया है।
इशान को दूसरे छोर से नहीं मिल रहा सहयोग
इशान किशन 193 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पा रहा। सूर्यकुमार यादव ने 180 रन बनाये हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 127 रहा है जो उनके टी20 करियर के 161 के स्ट्राइक रेट से काफी कम है जिससे इशान पर काफी दबाव बन गया है।
तिलक वर्मा को करना होगा सुधार
तिलक वर्मा को भी अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। अभिषेक के खराब फॉर्म के कारण तिलक को इशान किशन का बखूबी साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
हैरी ब्रूक ने किया था अच्छा प्रदर्शन
हैरी ब्रूक कभी भी स्पिनरों के सामने सहज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी स्पिन आक्रमण की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने रक्षात्मक और आक्रामक बल्लेबाजी का अच्छा तालमेल पेश किया।
हैरी ब्रूक से प्रेरणा लें अभिषेक शर्मा
अभिषेक की शैली में ही खेलने वाले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने खेल में बदलाव किया और पल्लीकेले में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाया। उनकी पारी देखकर ही शायद अभिषेक शर्मा को ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिले।
भारत को हो रहा नुकसान
सपाट पिचों पर आफ स्पिनरों के सामने वह अपने पसंदीदा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं, जिसका भारत को नुकसान हो रहा है। इस टूर्नामेंट में चार मैचों में वह 15 रन ही बना सके हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 75 और औसत 3.75 रहा। सवाल यह है कि आक्रामक बल्लेबाजी की स्वाभाविक शैली को तिलांजलि देकर क्या वह कुछ रन बना सकेंगे।
पेट के संक्रमण के बाद अभिषेक ने खोई लय
विश्व कप से पहले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और इशान किशन शानदार फॉर्म में थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन किया था, लेकिन पेट के संक्रमण के बाद से अभिषेक की लय खो गई है।
मयंक अग्रवाल ने ठोका शतक, नहीं चले राहुल, देवदत्त पडीक्कल, करुण नायर; कर्नाटक अभी जम्मू-कश्मीर से 364 रन पीछे
माइनस में है भारत का नेट रनरेट
दक्षिण अफ्रीका से रविवार को 76 रन से हार के बाद भारत का नेट रनरेट (माइनस 3.80) खराब हो गया है जिससे सेमीफाइनल की उम्मीद बनाये रखने के लिये यह मुकाबला हर हालत में बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके लिये पारी की शुरुआत और तीसरे नंबर की समस्या से पार पाना होगा।
भारत को करना होगा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
शीर्ष क्रम की नाकामी और पिछली हार के बाद भारी दबाव से जूझ रही गत चैंपियन भारतीय टीम को 'जाइंट किलर' जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर आठ चरण के 'करो या मरो' के मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।
मेडन ओवर के मामले में बुमराह नगारवा नंबर वन
सभी फुल मेंबर बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह और रिचर्ड नगारवा ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डाले हैं। दोनों ने अब तक 12-12 ओवर मेडन फेंके हैं।
बुमराह-अर्शदीप की जोड़ी मैच जीतने की गारंटी?
जसप्रीत बुमराह ने 33 और अर्शदीप सिंह ने 32 विकेट लिए हैं। भारत ने विश्व कप में 11 में से 10 उन मुकाबलों को जीता है, जिनमें ये दोनों शामिल रहे हैं।
बुमराह-अर्शदीप को लेनी होगी जिम्मेदारी
जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह आईसीसी टी20 विश्व कप में विकेट लेने वाले भारत के शीर्ष दो खिलाड़ी हैं।
जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ट्रंप कार्ड
सिकंदर रजा इस वर्ल्ड कप में अहम रहे हैं, लेकिन… भारत के खिलाफ 10 टी20 इंटरनेशनल में उनका औसत 16.30 रन का है। इसमें उनका सबसे ज्यादा स्कोर 46 रन है।
ब्रायन बेनेट क्या करेंगे कमाल
ब्रायन बेनेट 2024 की शुरुआत से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 1748 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
भारत का खराब रिकॉर्ड
इस वर्ल्ड कप में पहले विकेट के लिए भारतीय टीम का औसत 6.80 है, जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 20 टीमों में सबसे कम है।
