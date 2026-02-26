IND vs ZIM Super 8 Cricket Match LIVE Updates: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना जिम्बाब्वे के साथ चेन्नई में हो रहा है। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है यानी भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।

इस मुकाबले के लिए भारत ने 2 जबकि जिम्बाब्वे ने अपनी टीम में एक बदलाव किए। संजू सैमसन और अक्षर पटेल की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 India

0/0 (0.0) vs Zimbabwe

Match yet to begin ( Day – Super 8 – Match 8 )

Zimbabwe elected to field View Scorecard

भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकीवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा।

Live Updates