India vs Zimbabwe 3rd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। शिवम दुबे और प्रिंस यादव को बाहर करके अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया तो वहीं जिम्बाब्वे ने एक बदलाव किया।

India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026 Zimbabwe

vs India

95/1 (10.0) Bowling O R WKT Sikandar Raza * 1 17 0 Wessly Madhevere 2 9 0 Batting R B Vaibhav Sooryavanshi 50 31 Ishan Kishan * 29 25 Play In Progress ( Day – 3rd T20I )

India elected to bat View Scorecard

भारत की पारी, वैभव का अर्धशतक

भारतीय ओपनर अभिषेक का बल्ला नहीं चला और वो 2 रन बनाकर आउट हुए। वैभव ने इस मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया।

भारत की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव।

जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

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