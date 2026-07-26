India vs Zimbabwe 3rd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। शिवम दुबे और प्रिंस यादव को बाहर करके अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया तो वहीं जिम्बाब्वे ने एक बदलाव किया।
India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026
Zimbabwe
India
95/1 (10.0)
Play In Progress ( Day – 3rd T20I )
India elected to bat
भारत की पारी, वैभव का अर्धशतक
भारतीय ओपनर अभिषेक का बल्ला नहीं चला और वो 2 रन बनाकर आउट हुए। वैभव ने इस मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया।
भारत की प्लेइंग इलेवन
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव।
जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन
ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी।
वैभव ने 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। भारत ने 10 ओवर में एक विकेट पर 95 रन बनाए हैं। वैभव और इशान के बीच 49 गेंदों पर 75 रन की साझेदारी हो चुकी है। ये इस सीरीज में वैभव का दूसरा अर्धशतक रहा।
इशान-वैभव की अर्धशतकीय साझेदारी
इशान-वैभव की अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। भारत ने 7 ओवर में एक विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। वैभव अर्धशतक के करीब हैं।
6 ओवर में बने 64 रन
भारत ने पहले 6 ओवर में एक विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। वैभव और इशान इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दोनों साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं।
वैभव ने बनाए 10 रन
चौथे ओवर में वैभव ने एक शानदार चौका और एक बेहतरीन छ्क्का भी लगाया और इस ओवर में कुल 10 रन बने। भारत ने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं।
अभिषेक शर्मा का बल्ला तीसरे मैच में भी नहीं चला और वो 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का पहला विकेट गिरा। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए इशान किशन आए हैं। भारत ने 2 ओवर में एक विकेट पर 21 रन बना लिए हैं।
भारत की शानदार शुरुआत
भारत ने शानदार शुरुआत की है और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 17 रन बनाए जबकि कोई विकेट नहीं गिरा। वैभव ने पहले ओवर में 2 शानदार चौके भी लगाए।
वैभव ने की चौके से शुरूआत
वैभव ने पारी की शुरुआत चौके के साथ की है और उनके साथ अभिषेक ओपन करने आए हैं। पहला ओवर सिकंदर रजा फेंक रहे हैं।
भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं
भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर देख सकते हैं।
भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं
भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट जी यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
क्लीन स्वीप पर भारत की नजर
भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैच आराम से जीत लिए थे और अब उसके पास तीसरे मैच में भी जीत हासिल करने का शानदार मौका है। भारत की नजर अब जिम्बाब्वे की क्लीन स्वीप पर होगी।
अभिषेक ने गेंदबाजी में किया था कमाल
अभिषेक दूसरे मैच में भी रन नहीं बना पाए थे, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में कमाल किया था और सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे।
अभिषेक पर रहेगी नजर
भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो मैचों में नहीं चल पाए हैं। भारत अब सीरीज भी जीत चुका है और ऐसे में अभिषेक के पास खुलकर खेलने का मौका है। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।
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भारत ने किए दो बदलाव
तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। शिवम दुबे और प्रिंस यादव को बाहर करके अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया।
IND vs Zim Live Score: जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन
ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी।
IND vs Zim Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव।
IND vs Zim Live Score: भारत ने टॉस जीता
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं।
IND vs Zim Live Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच
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