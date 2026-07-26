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India vs Zimbabwe 3rd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। शिवम दुबे और प्रिंस यादव को बाहर करके अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया तो वहीं जिम्बाब्वे ने एक बदलाव किया।

India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026

Zimbabwe 

vs

India  
95/1 (10.0)

BowlingORWKT
Sikandar Raza *1170
Wessly Madhevere290
BattingRB
Vaibhav Sooryavanshi50 31
Ishan Kishan *29 25

Play In Progress ( Day – 3rd T20I )
India elected to bat

View Scorecard

भारत की पारी, वैभव का अर्धशतक

भारतीय ओपनर अभिषेक का बल्ला नहीं चला और वो 2 रन बनाकर आउट हुए। वैभव ने इस मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया।

भारत की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव।

जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

Live Updates
17:14 (IST) 26 Jul 2026
वैभव का अर्धशतक

वैभव ने 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। भारत ने 10 ओवर में एक विकेट पर 95 रन बनाए हैं। वैभव और इशान के बीच 49 गेंदों पर 75 रन की साझेदारी हो चुकी है। ये इस सीरीज में वैभव का दूसरा अर्धशतक रहा।

17:04 (IST) 26 Jul 2026

इशान-वैभव की अर्धशतकीय साझेदारी

इशान-वैभव की अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है। भारत ने 7 ओवर में एक विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। वैभव अर्धशतक के करीब हैं।

17:01 (IST) 26 Jul 2026

6 ओवर में बने 64 रन

भारत ने पहले 6 ओवर में एक विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। वैभव और इशान इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दोनों साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं।

16:50 (IST) 26 Jul 2026

वैभव ने बनाए 10 रन

चौथे ओवर में वैभव ने एक शानदार चौका और एक बेहतरीन छ्क्का भी लगाया और इस ओवर में कुल 10 रन बने। भारत ने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं।

16:38 (IST) 26 Jul 2026
अभिषेक शर्मा आउट

अभिषेक शर्मा का बल्ला तीसरे मैच में भी नहीं चला और वो 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का पहला विकेट गिरा। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए इशान किशन आए हैं। भारत ने 2 ओवर में एक विकेट पर 21 रन बना लिए हैं।

16:34 (IST) 26 Jul 2026

भारत की शानदार शुरुआत

भारत ने शानदार शुरुआत की है और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 17 रन बनाए जबकि कोई विकेट नहीं गिरा। वैभव ने पहले ओवर में 2 शानदार चौके भी लगाए।

16:30 (IST) 26 Jul 2026

वैभव ने की चौके से शुरूआत

वैभव ने पारी की शुरुआत चौके के साथ की है और उनके साथ अभिषेक ओपन करने आए हैं। पहला ओवर सिकंदर रजा फेंक रहे हैं।

16:24 (IST) 26 Jul 2026

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप पर देख सकते हैं।

16:23 (IST) 26 Jul 2026

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं

भारत-जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट जी यूनाइट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

16:19 (IST) 26 Jul 2026

क्लीन स्वीप पर भारत की नजर

भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैच आराम से जीत लिए थे और अब उसके पास तीसरे मैच में भी जीत हासिल करने का शानदार मौका है। भारत की नजर अब जिम्बाब्वे की क्लीन स्वीप पर होगी।

16:18 (IST) 26 Jul 2026

अभिषेक ने गेंदबाजी में किया था कमाल

अभिषेक दूसरे मैच में भी रन नहीं बना पाए थे, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में कमाल किया था और सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे।

16:16 (IST) 26 Jul 2026

अभिषेक पर रहेगी नजर

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो मैचों में नहीं चल पाए हैं। भारत अब सीरीज भी जीत चुका है और ऐसे में अभिषेक के पास खुलकर खेलने का मौका है। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

16:12 (IST) 26 Jul 2026

'उस समय ऐसा शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी', वैभव पर भड़के पूर्व भारतीय ओपनर, कहा- समझदारी से बनेंगे बड़े खिलाड़ी

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में वैभव खराब शॉट खेलकर आउट हुए जिसकी जरूरत नहीं थी। उनके इस शॉट सेलेक्शन पर पूर्व ओपनर भड़क गए और कहा कि उन्हें समझदार बनने की जरूरत है। ...और पढ़ें
16:09 (IST) 26 Jul 2026

भारत ने किए दो बदलाव

तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। शिवम दुबे और प्रिंस यादव को बाहर करके अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे को मौका दिया गया।

16:08 (IST) 26 Jul 2026

IND vs Zim Live Score: जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

16:07 (IST) 26 Jul 2026

IND vs Zim Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव।

16:06 (IST) 26 Jul 2026

IND vs Zim Live Score: भारत ने टॉस जीता

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं।

16:05 (IST) 26 Jul 2026

IND vs Zim Live Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मैच हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।