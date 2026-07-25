India vs Zimbabwe 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। अशोक शर्मा को बाहर कर प्लेइंग इलेवन में यश ठाकुर को शामिल किया गया।
India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026
Zimbabwe
India
104/3 (11.0)
Play In Progress ( Day – 2nd T20I )
Zimbabwe elected to field
भारत की पारी, वैभव ने बनाए 20 रन
अभिषेक शर्मा इस मैच में 8 गेंदों पर 8 रन जबकि वैभव 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 20 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए और तीसरे विकेट के लिए इशान के साथ 42 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी की।
भारत की प्लेइंग इलेवन
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव।
जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन
ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी।
श्रेयस अय्यर आउट हुए
कप्तान श्रेयस अय्यर ने 25 रन की पारी खेली और आउट हुए। भारत ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। श्रेयस और इशान के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी हुई।
9 ओवर में बने 80 रन
इशान-श्रेयस ने भारतीय पारी को संभाल लिया है और टीम इंडिया ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 37 गेंदों पर 55 रन की साझेदारी हो चुकी है।
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7 ओवर में बने 61 रन
7वें ओवर में 8 रन बने और भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। श्रेयस और इशान के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही है जिसे बड़े स्कोर में बदलना जरूरी है।
भारत का स्कोर 50 के पार
भारत ने पावरप्ले यानी पहले 6 ओवर में 2 विकेट 53 रन बना लिए हैं। श्रेयस-इशान पर बड़ी जिम्मेदारी है और दोनों को बड़ी साझेदारी करनी ही होगी।
5 ओवर में बने 41 रन
भारत ने पहले 5 ओवर में 41 रन बना लिए हैं। इशान अभी 7 रन जबकि श्रेयस 5 रन पर खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी अच्छी हो रही है और भारतीय बैटर खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं। तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है।
श्रेयस ने लगाया चौका
श्रेयस अय्यर ने चौथे ओवर में एक चौका लगाया और इस ओवर में कुल 5 रन बने। भारत ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं।
वैभव हुए आउट
वैभव ने 9 गेंदों पर 20 रन की तेज पारी खेली और आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट गिरा। भारत ने 3 ओवर में 3 विकेट पर 29 रन बना लिए हैं।
अभिषेक शर्मा दूसरे मैच में भी नहीं चले और वो 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर मजरबानी की गेंद पर आउट हो गए। भारत का पहला विकेट गिरा। भारत ने 2 ओवर में एक विकेट पर 10 रन बना लिए हैं। इशान किशन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए हैं।
अभिषेक ने चौके से खोला खाता
अभिषेक ने अपना खाता चौके से खोला और पहले ही ओवर में दो बेहतरीन चौके भी लगाए। भारत ने एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए हैं।
अभिषेक से उम्मीद
पहले मैच में अभिषेक शर्मा नहीं चले थे और सिर्फ एक रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। अभिषेक से दूसरे मैच में रन की उम्मीद भारतीय टीम कर रही होगी।
वैभव पर रहेगी नजर
वैभव ने इस सीरीज के पहले मैच में तूफानी पारी खेलते हुए 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। दूसरे मैच में वो किस तरह की बैटिंग करते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी रहने वाली है।
भारत बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड
इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में भारत का पलड़ा जिम्बाब्वे पर काफी भारी रहा है। दोनों टीमें 15 बार आमने-सामने हुई हैं जिनमें से भारत ने 12 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। भारत मौजूदा तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है।
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भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी
भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode एप पर उपलब्ध होगी।
भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच को लाइव कहां देख सकते हैं
भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण Unite8 Sports TV पर किया जाएगा। इसके अलावा DD Sports पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा।
श्रेयस ने 8 मैचों के बाद गंवाया टॉस
श्रेयस अय्यर ने लगातार 8 टॉस जीतने के बाद पहली बार बतौर कप्तान कोई टॉस गंवा दिया। हालांकि इसका कुछ खास असर टीम इंडिया पर नहीं पड़ने वाला है।
जिम्बाब्वे ने नहीं किया कोई बदलाव
जिम्बाब्वे ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरे मैच में मेजबान टीम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरी जिसके साथ वो पहला मैच खेली थी।
भारत ने किया प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव
भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया और उनकी जगह टीम में यश ठाकुर को लाया गया।
जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन
ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी।
IND vs Zim Live Score: जिम्बाब्वे ने टॉस जीता
इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।
IND vs Zim Live Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।