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India vs Zimbabwe 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। अशोक शर्मा को बाहर कर प्लेइंग इलेवन में यश ठाकुर को शामिल किया गया।

India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026

Zimbabwe 

vs

India  
104/3 (11.0)

BowlingORWKT
Sikandar Raza3260
Brian Bennett *1151
BattingRB
Ishan Kishan *44 26
Tilak Varma5 3

Play In Progress ( Day – 2nd T20I )
Zimbabwe elected to field

View Scorecard

भारत की पारी, वैभव ने बनाए 20 रन

अभिषेक शर्मा इस मैच में 8 गेंदों पर 8 रन जबकि वैभव 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 20 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए और तीसरे विकेट के लिए इशान के साथ 42 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी की।

भारत की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव।

जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

Live Updates
17:18 (IST) 25 Jul 2026

श्रेयस अय्यर आउट हुए

कप्तान श्रेयस अय्यर ने 25 रन की पारी खेली और आउट हुए। भारत ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। श्रेयस और इशान के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी हुई।

17:12 (IST) 25 Jul 2026

9 ओवर में बने 80 रन

इशान-श्रेयस ने भारतीय पारी को संभाल लिया है और टीम इंडिया ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 37 गेंदों पर 55 रन की साझेदारी हो चुकी है।

17:05 (IST) 25 Jul 2026

शिवम दुबे-हर्षित राणा को ऑलराउंडर कहे जाने पर भड़के श्रीकांत, नितीश कुमार रेड्डी के लिए भी कही बड़ी बात

पूर्व भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत ने साफ तौर पर कहा कि वो शिवम दुबे और हर्षित राणा को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नहीं मानते। उन्होंने कहा कि नितीश रेड्डी भी सेमी ऑलराउंडर हैं। ...यहां पढ़ें
17:05 (IST) 25 Jul 2026

7 ओवर में बने 61 रन

7वें ओवर में 8 रन बने और भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। श्रेयस और इशान के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही है जिसे बड़े स्कोर में बदलना जरूरी है।

17:00 (IST) 25 Jul 2026

भारत का स्कोर 50 के पार

भारत ने पावरप्ले यानी पहले 6 ओवर में 2 विकेट 53 रन बना लिए हैं। श्रेयस-इशान पर बड़ी जिम्मेदारी है और दोनों को बड़ी साझेदारी करनी ही होगी।

16:55 (IST) 25 Jul 2026

5 ओवर में बने 41 रन

भारत ने पहले 5 ओवर में 41 रन बना लिए हैं। इशान अभी 7 रन जबकि श्रेयस 5 रन पर खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी अच्छी हो रही है और भारतीय बैटर खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं। तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है।

16:50 (IST) 25 Jul 2026

श्रेयस ने लगाया चौका

श्रेयस अय्यर ने चौथे ओवर में एक चौका लगाया और इस ओवर में कुल 5 रन बने। भारत ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं।

16:45 (IST) 25 Jul 2026

वैभव हुए आउट

वैभव ने 9 गेंदों पर 20 रन की तेज पारी खेली और आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट गिरा। भारत ने 3 ओवर में 3 विकेट पर 29 रन बना लिए हैं।

16:38 (IST) 25 Jul 2026
अभिषेक हुए आउट

अभिषेक शर्मा दूसरे मैच में भी नहीं चले और वो 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर मजरबानी की गेंद पर आउट हो गए। भारत का पहला विकेट गिरा। भारत ने 2 ओवर में एक विकेट पर 10 रन बना लिए हैं। इशान किशन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए हैं।

16:33 (IST) 25 Jul 2026

अभिषेक ने चौके से खोला खाता

अभिषेक ने अपना खाता चौके से खोला और पहले ही ओवर में दो बेहतरीन चौके भी लगाए। भारत ने एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए हैं।

16:25 (IST) 25 Jul 2026

अभिषेक से उम्मीद

पहले मैच में अभिषेक शर्मा नहीं चले थे और सिर्फ एक रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। अभिषेक से दूसरे मैच में रन की उम्मीद भारतीय टीम कर रही होगी।

16:22 (IST) 25 Jul 2026

वैभव पर रहेगी नजर

वैभव ने इस सीरीज के पहले मैच में तूफानी पारी खेलते हुए 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। दूसरे मैच में वो किस तरह की बैटिंग करते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी रहने वाली है।

16:21 (IST) 25 Jul 2026

भारत बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड

इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में भारत का पलड़ा जिम्बाब्वे पर काफी भारी रहा है। दोनों टीमें 15 बार आमने-सामने हुई हैं जिनमें से भारत ने 12 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। भारत मौजूदा तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है।

16:20 (IST) 25 Jul 2026

यशस्वी-राहुल ओपनर, बुमराह-जडेजा IN, नीतिश-सुंदर OUT; श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए संभावित भारतीय टीम

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। इस टीम में बुमराह-जडेजा की वापसी हो सकती है जबकि नीतिश-सुंदर चोटिल होने की वजह से शायद टीम का हिस्सा नहीं बन पाएं। ...और पढ़ें
16:17 (IST) 25 Jul 2026

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode एप पर उपलब्ध होगी।

16:17 (IST) 25 Jul 2026

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच को लाइव कहां देख सकते हैं

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण Unite8 Sports TV पर किया जाएगा। इसके अलावा DD Sports पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा।

16:15 (IST) 25 Jul 2026

श्रेयस ने 8 मैचों के बाद गंवाया टॉस

श्रेयस अय्यर ने लगातार 8 टॉस जीतने के बाद पहली बार बतौर कप्तान कोई टॉस गंवा दिया। हालांकि इसका कुछ खास असर टीम इंडिया पर नहीं पड़ने वाला है।

16:13 (IST) 25 Jul 2026

जिम्बाब्वे ने नहीं किया कोई बदलाव

जिम्बाब्वे ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरे मैच में मेजबान टीम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरी जिसके साथ वो पहला मैच खेली थी।

16:12 (IST) 25 Jul 2026

भारत ने किया प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव

भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया और उनकी जगह टीम में यश ठाकुर को लाया गया।

16:08 (IST) 25 Jul 2026

जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी।

16:05 (IST) 25 Jul 2026

IND vs Zim Live Score: जिम्बाब्वे ने टॉस जीता

इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम पहले बैटिंग करेगी।

16:05 (IST) 25 Jul 2026

IND vs Zim Live Score: भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 मैच

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।