India vs Zimbabwe 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेला जा रहा है। इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के लिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। अशोक शर्मा को बाहर कर प्लेइंग इलेवन में यश ठाकुर को शामिल किया गया।

India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026 Zimbabwe

vs India

104/3 (11.0) Bowling O R WKT Sikandar Raza 3 26 0 Brian Bennett * 1 15 1 Batting R B Ishan Kishan * 44 26 Tilak Varma 5 3 Play In Progress ( Day – 2nd T20I )

Zimbabwe elected to field View Scorecard

भारत की पारी, वैभव ने बनाए 20 रन

अभिषेक शर्मा इस मैच में 8 गेंदों पर 8 रन जबकि वैभव 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 20 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए और तीसरे विकेट के लिए इशान के साथ 42 गेंदों पर 66 रन की साझेदारी की।

भारत की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव।

जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

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