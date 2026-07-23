India vs Zimbabwe 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अशोक शर्मा को भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने इस सीरीज में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। खासतौर से तब जब उन्हें लगातार दो सीरीज हार और छह टी20 मुकाबले हारने के बाद बतौर कप्तान पहली जीत का इंतजार है। इस सीरीज में भारतीय टीम युवा गेंदबाजी अटैक के साथ उतरी है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इस सीरीज में टीम इंडिया के फर्स्ट च्वॉइस ओपनर हैं। जबकि जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा और उनकी टीम भी कमजोर नहीं है। इस टीम में ब्लेसिंग मुजराबानी, रयान बर्ल, रिचर्ड नगारवा, ब्रायन बेनेट जैसे कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं।
यहां देखें भारत-जिम्बाब्वे पहले टी20 का लाइव स्कोरकार्ड
India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026
Zimbabwe
60/4 (12.1)
India
Play In Progress ( Day – 1st T20I )
India elected to field
जिम्बाब्वे का पहला छक्का, स्कोर पहुंचा 50 पार
10.2 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 50 पार पहुंचा है। रयान बर्ल ने इस पारी का पहला छक्का 11वें ओवर में लगाया। जिम्बाब्वे का स्कोर 4 विकेट पर 53 रन है।
जिम्बाब्वे का स्कोर 10 ओवर में 46 पर 4 विकेट
जिम्बाब्वे की आधी पारी यानी 10 ओवर हो चुके हैं। स्कोर 46 रन पर चार विकेट है। मधेवेरे 5 और रयान बर्ल 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।
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रजा आउट, जिम्बाब्वे को लगा चौथा झटका
शिवम दुबे ने आते ही अपने पहले ओवर में विकेट झटका और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को 4 रन पर पवेलियन भेजा। जिम्बाब्वे ने 32 रन पर अपना चौथा विकेट गंवाया।
पॉवरप्ले में जिम्बाब्वे का स्कोर 26/3
मयंक यादव के 3 ओवर में 10 रन दो विकेट और प्रिंस यादव के 2 ओवर में 5 रन एक विकेट से भारतीय गेंदबाजों ने पहले 6 ओवर के पॉवरप्ले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हाथ नहीं खोलने दिए। जिम्बाब्वे ने 3 विकेट पर 26 रन बनाए। रयान बर्ल 1 और सिकंदर रजा 4 रन पर खेल रहे हैं।
मयंक यादव ने अपना दूसरा विकेट झटका और डायन मायर्स 6 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे का 20 रन पर तीसरा विकेट गिरा। इससे पहले ब्रायन बेनेट 0 और बेन करन 10 रन पर आउट हुए थे।
प्रिंस यादव को मिला विकेट
प्रिंस यादव ने बेन करन को 10 रन पर पवेलियन भेजा और अपना पहला विकेट झटका। जिम्बाब्वे के अब दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे और 19 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा।
अभिषेक शर्मा चोटिल होकर मैदान से बाहर
अभिषेक शर्मा के मैच के तीसरे ओवर में चोट लगी है। मायर्स ने शॉट खेला और शॉर्ट कवर और पॉइंट के बीच में फील्डिंग कर रहे अभिषेक के हाथ से गेंद छिटकी और वह चोटिल भी हुए और मैदान से बाहर गए।
अशोक शर्मा का पहला ओवर महंगा
अशोक शर्मा ने अपने पहले ओवर में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 रन दिए। बेन करन ने उनके ऊपर इस ओवर में दो चौके लगाए और एक डबल लिया। 2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 16/1
मयंक यादव की कसी शुरुआत
मयंक यादव ने ओपनर ब्रायन बेनेट को आउट किया और फिर डायन मायर्स क्रीज पर आए और उन्होंने 5 गेंद पर 6 रन बनाए। जिम्बाब्वे का स्कोर 1 ओवर के बाद 6/1
मयंक यादव ने पहली गेंद पर झटका विकेट
मयंक यादव ने मैच की पहली गेंद पर ही जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट को डक पर आउट किया और शून्य पर भारत को पहली सफलता दिला दी।
IND vs ZIM LIVE Streaming Channel: कहां देख पाएं लाइव मैच?
भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट Unite8 Sports TV पर हो रहा है। वहीं इस सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर हो रही है।
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जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11
ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन करन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी।
भारत की प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव।
भारत ने जीता टॉस
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अशोक शर्मा को इस मुकाबले में डेब्यू का मौका मिला है।
मिल्टन शुम्बा सीरीज से बाहर
टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मिल्टन शुम्बा दाईं हैमस्ट्रिंग में इंजरी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह इनोसेंट काइया की टीम में एंट्री हुई है।
जिम्बाब्वे का स्क्वाड
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, इनोसेंट काइया, तफदजवा त्सिगा।
भारत का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम जिम्बाब्वे के पहले टी20 मैच से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। साथ ही खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलती रहेंगी।