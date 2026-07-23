India vs Zimbabwe 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अशोक शर्मा को भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने इस सीरीज में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। खासतौर से तब जब उन्हें लगातार दो सीरीज हार और छह टी20 मुकाबले हारने के बाद बतौर कप्तान पहली जीत का इंतजार है। इस सीरीज में भारतीय टीम युवा गेंदबाजी अटैक के साथ उतरी है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इस सीरीज में टीम इंडिया के फर्स्ट च्वॉइस ओपनर हैं। जबकि जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा और उनकी टीम भी कमजोर नहीं है। इस टीम में ब्लेसिंग मुजराबानी, रयान बर्ल, रिचर्ड नगारवा, ब्रायन बेनेट जैसे कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं।

यहां देखें भारत-जिम्बाब्वे पहले टी20 का लाइव स्कोरकार्ड

India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026 Zimbabwe

60/4 (12.1) vs India

Batting R B Ryan Burl 24 31 Wessly Madhevere * 6 13 Bowling O R WKT Shivam Dube * 2.1 17 1 Ravi Bishnoi 2 7 0 Play In Progress ( Day – 1st T20I )

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