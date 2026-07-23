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India vs Zimbabwe 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया है। पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अशोक शर्मा को भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने इस सीरीज में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। खासतौर से तब जब उन्हें लगातार दो सीरीज हार और छह टी20 मुकाबले हारने के बाद बतौर कप्तान पहली जीत का इंतजार है। इस सीरीज में भारतीय टीम युवा गेंदबाजी अटैक के साथ उतरी है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इस सीरीज में टीम इंडिया के फर्स्ट च्वॉइस ओपनर हैं। जबकि जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा और उनकी टीम भी कमजोर नहीं है। इस टीम में ब्लेसिंग मुजराबानी, रयान बर्ल, रिचर्ड नगारवा, ब्रायन बेनेट जैसे कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं।

यहां देखें भारत-जिम्बाब्वे पहले टी20 का लाइव स्कोरकार्ड

India in Zimbabwe, 3 T20I Series, 2026

Zimbabwe 
60/4 (12.1)

vs

India  

BattingRB
Ryan Burl24 31
Wessly Madhevere *6 13
BowlingORWKT
Shivam Dube *2.1171
Ravi Bishnoi270

Play In Progress ( Day – 1st T20I )
India elected to field

View Scorecard

Live Updates
17:31 (IST) 23 Jul 2026

जिम्बाब्वे का पहला छक्का, स्कोर पहुंचा 50 पार

10.2 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 50 पार पहुंचा है। रयान बर्ल ने इस पारी का पहला छक्का 11वें ओवर में लगाया। जिम्बाब्वे का स्कोर 4 विकेट पर 53 रन है।

17:27 (IST) 23 Jul 2026

जिम्बाब्वे का स्कोर 10 ओवर में 46 पर 4 विकेट

जिम्बाब्वे की आधी पारी यानी 10 ओवर हो चुके हैं। स्कोर 46 रन पर चार विकेट है। मधेवेरे 5 और रयान बर्ल 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।

17:26 (IST) 23 Jul 2026

IND vs ZIM: मयंक यादव की तूफानी वापसी, पहली गेंद पर ही झटका विकेट; अर्शदीप, भुवी की खास लिस्ट में शामिल

भारत के लिए पहले टी20 में तेज गेंदबाज मयंक यादव ने तूफानी वापसी की। अक्टूबर 2024 के बाद लौटे मयंक ने पहली गेंद पर ही विकेट झटका और बेहतरीन रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल हुए। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। ...पूरी जानकारी
17:15 (IST) 23 Jul 2026

रजा आउट, जिम्बाब्वे को लगा चौथा झटका

शिवम दुबे ने आते ही अपने पहले ओवर में विकेट झटका और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को 4 रन पर पवेलियन भेजा। जिम्बाब्वे ने 32 रन पर अपना चौथा विकेट गंवाया।

17:06 (IST) 23 Jul 2026

पॉवरप्ले में जिम्बाब्वे का स्कोर 26/3

मयंक यादव के 3 ओवर में 10 रन दो विकेट और प्रिंस यादव के 2 ओवर में 5 रन एक विकेट से भारतीय गेंदबाजों ने पहले 6 ओवर के पॉवरप्ले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हाथ नहीं खोलने दिए। जिम्बाब्वे ने 3 विकेट पर 26 रन बनाए। रयान बर्ल 1 और सिकंदर रजा 4 रन पर खेल रहे हैं।

16:57 (IST) 23 Jul 2026
मयंक का दूसरा विकेट, मायर्स लौटे पवेलियन

मयंक यादव ने अपना दूसरा विकेट झटका और डायन मायर्स 6 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे का 20 रन पर तीसरा विकेट गिरा। इससे पहले ब्रायन बेनेट 0 और बेन करन 10 रन पर आउट हुए थे।

16:52 (IST) 23 Jul 2026

प्रिंस यादव को मिला विकेट

प्रिंस यादव ने बेन करन को 10 रन पर पवेलियन भेजा और अपना पहला विकेट झटका। जिम्बाब्वे के अब दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे और 19 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा।

16:46 (IST) 23 Jul 2026

अभिषेक शर्मा चोटिल होकर मैदान से बाहर

अभिषेक शर्मा के मैच के तीसरे ओवर में चोट लगी है। मायर्स ने शॉट खेला और शॉर्ट कवर और पॉइंट के बीच में फील्डिंग कर रहे अभिषेक के हाथ से गेंद छिटकी और वह चोटिल भी हुए और मैदान से बाहर गए।

16:43 (IST) 23 Jul 2026

अशोक शर्मा का पहला ओवर महंगा

अशोक शर्मा ने अपने पहले ओवर में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 रन दिए। बेन करन ने उनके ऊपर इस ओवर में दो चौके लगाए और एक डबल लिया। 2 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 16/1

16:38 (IST) 23 Jul 2026

मयंक यादव की कसी शुरुआत

मयंक यादव ने ओपनर ब्रायन बेनेट को आउट किया और फिर डायन मायर्स क्रीज पर आए और उन्होंने 5 गेंद पर 6 रन बनाए। जिम्बाब्वे का स्कोर 1 ओवर के बाद 6/1

16:34 (IST) 23 Jul 2026

मयंक यादव ने पहली गेंद पर झटका विकेट

मयंक यादव ने मैच की पहली गेंद पर ही जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट को डक पर आउट किया और शून्य पर भारत को पहली सफलता दिला दी।

16:30 (IST) 23 Jul 2026

IND vs ZIM LIVE Streaming Channel: कहां देख पाएं लाइव मैच?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट Unite8 Sports TV पर हो रहा है। वहीं इस सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर हो रही है।

16:27 (IST) 23 Jul 2026

IND vs ZIM: रिंकू-बिश्नोई IN, एक खिलाड़ी का डेब्यू; पहले टी20 के लिए भारत ने चुनी यह प्लेइंग 11

भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई को टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट यूनाइट8 स्पोर्ट्स टीवी पर हो रहा है। इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी का डेब्यू हुआ है। ...पूरी जानकारी
16:13 (IST) 23 Jul 2026

IND U19 vs SL U19: रोहित-यश नंबर 1, टॉप 5 में सभी भारतीय; भारत-श्रीलंका सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष 10 गेंदबाज

इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के बीच दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है। भारतीय टीम ने 211 रन से दूसरा मैच जीता और 1-0 से सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में टॉप 5 गेंदबाजों में सभी भारतीय मौजूद हैं। रोहित यादव और यशवर्धन चौहान लिस्ट में टॉप पर हैं। ...यहां पढ़ें
16:13 (IST) 23 Jul 2026

IND U19 vs SL U19: रोहित-यश नंबर 1, टॉप 5 में सभी भारतीय; भारत-श्रीलंका सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष 10 गेंदबाज

इंडिया अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के बीच दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है। भारतीय टीम ने 211 रन से दूसरा मैच जीता और 1-0 से सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में टॉप 5 गेंदबाजों में सभी भारतीय मौजूद हैं। रोहित यादव और यशवर्धन चौहान लिस्ट में टॉप पर हैं। ...यहां पढ़ें
16:13 (IST) 23 Jul 2026

जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन करन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी।

16:08 (IST) 23 Jul 2026

भारत की प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव।

16:07 (IST) 23 Jul 2026

भारत ने जीता टॉस

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अशोक शर्मा को इस मुकाबले में डेब्यू का मौका मिला है।

16:05 (IST) 23 Jul 2026

मिल्टन शुम्बा सीरीज से बाहर

टी20 सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मिल्टन शुम्बा दाईं हैमस्ट्रिंग में इंजरी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह इनोसेंट काइया की टीम में एंट्री हुई है।

16:05 (IST) 23 Jul 2026

जिम्बाब्वे का स्क्वाड

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, इनोसेंट काइया, तफदजवा त्सिगा।

16:05 (IST) 23 Jul 2026

भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

16:04 (IST) 23 Jul 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम जिम्बाब्वे के पहले टी20 मैच से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। साथ ही खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलती रहेंगी।